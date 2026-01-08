Miguel Salazar Madrid, 08 ENE 2026 - 17:19h.

El presentador la ha mandado un afectuoso mensaje a su compañero tras su grave contratiempo

Jesús Calleja sufre un brutal accidente y tiene que abandonar el Dakar

El aventurero y presentador Jesús Calleja ha sufrido un grave accidente en el Dakar 2026, que se celebra en Arabia Saudita. El contratiempo le ha costado su participación en el evento en el que competía junto con su compañero Eduardo Blanco. El periodista de 'El tiempo justo' Julio Uzal daba todos los detalles del accidente y avanzaba cómo se encontraba el aventurero.

"Ya se han hecho un chequeo médico. Los dos están bien, para tranquilidad de todo el mundo. Eso sí, Jesús tiene un hueso roto", informa Uzal. Todo ha tenido lugar durante la etapa número 5 del Rally.

Joaquín Prat, presentador del programa de Telecinco, no daba crédito al ver las imágenes del accidente que ha sufrido Jesús Calleja. "Me he quedado muy impactado", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El afectuoso mensaje de Joaquín Prat a Jesús Calleja

Calleja iba a una gran velocidad por la pista, hasta que su coche ha empezado a dar vueltas en el aire levantando una gran cantidad de arena. "Es la mala suerte de impactar con el talud en el momento que estás aterrizando después de superar el primero de ellos", apostilla Prat.

El periodista le ha querido además lanzar un afectuoso mensaje a su compañero Jesús Calleja. "Le deseamos a Jesús una pronta recuperación", le traslada en directo.

Además, el presentador comparte qué ha podido investigar sobre este aparatoso accidente. "Hay imágenes de Jesús bajándose del vehículo por su propio pie, pero hay polvo en el camino en el momento antes de superar el primer obstáculo. Eso es lo que puede haber hecho que no hayan visto ese segundo talud con el que impactan y que hace que se proyecten por los aires", relata.