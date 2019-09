5 alimentos prohibidos en nuestra dieta

Como ya sabéis, la alimentación es el factor determinante a la hora de perder peso y mantenernos en forma. No vale solo con practicar deporte de manera habitual. Por eso, hay ciertas comidas que debemos evitar y que debemos prohibirnos en nuestra dieta.

1. No a los Refrescos

Con el buen tiempo, ¿a quién no le apetece tomarse algo con los amigos en una terraza? Y con mal tiempo también porque los españoles somos muy amigos de alternar haga frío o calor. Está claro que tomarnos un refresco de forma puntual y en ocasiones especiales es algo normal. Pero todos aquellos que coméis o cenáis bebiendo bebidas azucaradas, debéis intentar cambiar el hábito.

Todas ellos contienen una gran cantidad de azúcar , incluso aquellas que no lo aparentan, como la tónica.

Los r efrescos light y zero son igual de perjudiciales para nuestra salud. ¡Que no nos engañen! Frenan la asimilación de proteínas y provocan problemas cardíacos, así que muchísimo cuidado.

2. No a los Fritos y Rebozados

3. No a la Bollería industrial

La mayoría de estos bollitos tan apetecibles -y que he de confesar que a mí me encantan- están preparados con aceite de palma , que a pesar de ser un aceite vegetal, contiene gran cantidad de grasas trans . Son mucho peores que las saturadas o el colesterol.

No nos aportan ningún tipo de beneficio para el organismo, ni fibra ni proteínas, y pueden contener altas cantidades de sodio.

Si aun así no podéis decir que no a tomaros un bollo de vez en cuando, fijaos bien que no lleve aceite de palma.