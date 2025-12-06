Cristian Hernán Yong Granadino estaba incluido en la lista de los más buscados a nivel mundial por Europol

Silvia Rodríguez Fernández, de 16 años, fue brutalmente asesinada y su cuerpo apareció en una maleta

La Policía Nacional de Perú ha detenido en Lima a Cristian Hernán Yong Granadino, alias Chuki, quien era requerido por la Justicia española y estaba incluido en la lista de los más buscados a nivel mundial por Europol por el asesinato de la adolescente Silvia Rodríguez Fernández, ocurrido en 2010 en el municipio madrileño de Leganés.

"El sujeto es responsable del asesinato de la menor Silvia Rodríguez Fernández (16 años), en Leganés (España), crimen que generó gran conmoción internacional", ha informado la Policía en un comunicado.

Tras permanecer prófugo por 15 años bajo una identidad falsa en Perú, fue finalmente ubicado gracias a labores de inteligencia y verificación biométrica", ha añadido.

La detención del Chuki

La captura se dio a través de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, con apoyo de las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol Lima.

Estas verificaron que el prófugo contaba con documento nacional de identidad falso con otro apellido.

Silvia Rodríguez Fernández fue brutalmente asesinada

La joven, Silvia Rodríguez Fernández, de 16 años, fue brutalmente asesinada presuntamente a manos del Chuki. Este perpetró el crimen con un machete y arrojó su cuerpo en una maleta cerca de su casa.

Entonces, el Chuki tenía 30 años y cometió el crimen después de que la adolescente pusiera fin a la relación que tenía con él por el maltrato físico a la que estaba sometida.

Horas después del crimen, Cristian huyó hacia Perú en avión utilizando una excusa relacionada con un familiar enfermo.