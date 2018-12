Quien bien te viste te hará brillar

“A mí me gusta mucho la mezcla tanto de tejidos como de tendencias. Yo me pondría una lentejuela con una transparencia en estas fiestas. Claro que sí.”

“Yo me tengo que romper la cabeza para hacer algo diferente e intentar traer ropa con la que sea difícil coincidir, por eso a veces me voy a marcas extranjeras. Aun así el otro día coincidimos otra compañera y yo con el estampado en animal print para Ana Rosa y para Sonsoles Ónega, el mismo estampado en diferente modelo. Alguna vez he tenido que poner una chaqueta de cualquier color a alguna invitada para no coincidir. El estado de ánimo también influye mucho en lo que decides ponerte, por eso siempre tenemos un plan B.”