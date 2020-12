Cetonas exógenas, el nuevo súper combustible

Diferentes estudios certifican que las cetonas exógenas llevan al cuerpo a un estado de cetosis igual que lo haría una dieta cetogénica, y pueden contribuir también a una reducción del apetito. No obstante, su consumo no se aconseja para la pérdida de peso, dado que son necesarias más investigaciones para determinar su verdadera efectividad y efectos secundarios en el largo plazo.

Tanto las sales como los ésteres incrementan los niveles del BHB, pero es preciso decir que no son cetogénicos. Esto quiere decir que no inducen una cetosis ni hacen que se sinteticen los cuerpos cetónicos como tal, de hecho ambos inhiben su producción. Más bien, te ayudarán a imitar y a reproducir efectos similares a los de las cetonas endógenas sin elevar tus ácidos grasos libres. Otro plus, es que si no haces dieta cetogénica puedes obtener los beneficios como si la hicieras y si los consumes como complemento a esta, sin dudarlo te ayudarán a mejorar tu adherencia a tu plan de alimentación facilitándote el proceso.