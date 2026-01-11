Fiesta 11 ENE 2026 - 19:11h.

El trabajador de 'Fiesta' Richard Pena regresa al programa tras sufrir un infarto de corazón

Richard Pena vuelve al trabajo tras un mes y medio de baja: "MI corazón está al cien por cien"

Compartir







El pasado 24 de noviembre, nuestro compañero Richard Pena sufrió un infarto de madrugada. Ya recuperado, y como "regalo de Reyes" (según las palabras de Emma García), Richard regresa a 'Fiesta' y vive un emotivo reencuentro en el plató del programa con la presentadora. Richard y Emma se sientan en el sofá para que nos cuente qué fue lo que le sucedió, cómo lo ha vivido durante este mes y medio ausente tanto en 'Fiesta' como en 'First Dates' y cómo afronta su futuro tras este susto.

Visiblemente emocionado, Richard Pena comparte con los espectadores de 'Fiesta' lo sucedido: "Lo confundí con unos síntomas raros, con un ataque de ansiedad muy grande, porque los síntomas son los mismos". Salió del gimnasio y comenzó a sentir "un ardor que no sé identificar y que ya había sentido antes, pero más suave, pero de repente empezó a molestarme mucho. Era un ardor en los pechos, en los músculos, pero completo, lo defino como si me pusieran dos mecheros en los pectorales".

Vio que el dolor no se pasaba, pero continuó con su rutina. Llamó a una amiga y le confesó que creía que se estaba sugestionando. Fue entonces cuando "me mareé, me entraron sudores, se me cortó el estómago, me fui directo al baño, que yo vivo en un dúplex, el baño queda en la parte de arriba, y en las escaleras me desperté que estaba estirado en las escaleras. Me mareé, pero no sé en qué momento sucedió porque no noté nada y mi amiga tampoco notó nada, me dijo que en ningún momento había dejado de hablar, entonces yo deduzco que fue algo de segundos o de microsegundos".

Richard Pena, tras sufrir un infarto: "Camino a Urgencias, me tuve que tirar al suelo del dolor"

Fue entonces cuando, pensando que se trataba de un ataque de ansiedad, decidió acudir a Urgencias, pensando que se le había fracturado alguna fibra muscular en el pectoral: "Fui solo porque yo vivo solo. Esas cinco calles fueron bastante infierno porque me tuve que sentar dos veces por el mareo, una de ellas a cincuenta metros de Urgencias. Me tuve que estirar en el suelo porque tenía un dolor inmenso en el costado". Cuando le atienden, ya se encuentra mejor, pero una doctora le pregunta si ha tenido un corte de digestión. Al ser afirmativa la respuesta, deciden hacerle otra prueba.

Al realizar un electrocardiograma, ya no hay lugar a dudas: ha sufrido un infarto "de manual": "No me dicen nada hasta que viene la uvi móvil. Me dijeron que lo mismo me mandaban a un hospital. Cuando oigo la palabra 'infarto', uf...", y tiene que detener su relato porque se emociona. "Ha sido más una batalla psicológica que física porque yo luego en casa me encontraba bien. Lo que tenía era una arteria obstruida, se desobstruyó rápido y, gracias a Dios, el corazón está al cien por cien de su capacidad. No hubo ningún tipo de daño".

Cuando le trasladan al hospital en la uvi móvil, son las dos de la madrugada y Richard tuvo que llamar a sus padres para darles la noticia: "Aprovecho para mandar un besazo a mis padres, a mi familia y a mis amigos porque, durante este mes y medio, no he estado ningún día. Adrede o no adrede se han ido turnando para ir a verme amigos de Madrid y de Barcelona. Lo cuento porque, gracias a Dios, estoy bien, voy a seguir dando caña, de mí no os vais a librar. Pero hay que ir, porque ir salva vidas".

Pero, ¿cómo le cambia su perspectiva de la vida?, le pregunta Emma García: "Yo reflexiono a posteriori. La vida es una sola, hoy estamos y mañana no. No tiene que pasarme otra vez, me lo han dicho los médicos. Mi corazón está al cien por cien, pero sí te cambia en el plan de 'disfruta del momento, diviértete'. Voy a disfrutar del día a día y a disfrutar mucho. A pesar de vivir solo, no me he sentido solo físicamente porque por mi casa ha pasado todo el mundo".