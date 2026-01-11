Matt Prokop, actor de Disney, se encuentra detenido en una cárcel de Texas por posesión de pornografía infantil

Fue pareja de la actriz Sarah Hyland, protagonista de 'Modern Family', a la que habría agredido durante sus años de relación

Sorpresa en Hollywood tras hacerse pública la detención de Matt Prokop, antiguo actor infantil conocido por aparecer en diferentes ficciones de Disney como 'Hannah Montana' o 'High School Musical 3'.

Según ha informado el portal de noticias 'TMZ', Matt Prokop fue detenido el día de Nochebuena de 2025 al estar acusado de varios delitos, entre el que destaca el de pornografía infantil.

La detención de Matt Prokop

Desde su detención, el exactor infantil se encuentra detenido sin derecho a fianza en una cárcel de condado de Victoria, en Texas.

Al parecer, el antiguo actor fue detenido por, supuestamente, "violar las condiciones de la fianza de un conjunto anterior de cargos presentados en 2024", indican desde 'TMZ'.

En concreto, las condiciones de esta fianza que habría violado pertenecían a un arresto que se produjo en mayo de 2024 cuando Matt Prokop fue arrestado en Victoria tras presuntamente agredir a su novia. "Fue acusado de agresión agravada, familia y resistencia al arresto", indica el medio de comunicación anteriormente citado.

Sus relaciones y sus episodios de agresiones físicas a sus exparejas

Además de su escasa y breve carrera en el mundo del cine y de la televisión, Matt Prokop es conocido por su turbulenta vida privada. En 2014, el nombre de la estrella infantil saltó a los titulares de los principales medios internacionales al hacerse públicos los episodios de agresiones que habría cometido sobre su novia Sarah Hyland, actriz protagonista de la serie 'Modern Family'.

Tras varias denuncias y un historial de incidentes legales, la actriz Sarah Hyland, conocida por dar vida a Hailey Dunphy en la comedia estadounidense, consiguió una orden de alejamiento sobre su exnovio al poder demostrar los abusos físicos, emocionales y las agresiones físicas que habría sufrido a lo largo de su relación.

Sarah Hyland no habría sido la única víctima del comportamiento agresivo y machista del actor. Al parecer, Matt Prokop también habría ejercido episodios violentos sobre otras exparejas.

Una de ellas, con la que se habría comprometido en los últimos años, confesó al periódico británico 'Daily Mail' Mail que también sufrió "muchos años de abuso" y que, en la actualidad, sigue lidiando con las secuelas psicológicas de esta relación: "Los efectos siguen siendo muy reales y continúan impactando mi vida".