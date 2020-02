¡Cogemos el tren hacia las defensas!









Con la que nos está cayendo en estas semanas con la preocupación del coronavirus y su propagación, que nos tiene a todos pegados a las noticias sin pestañear, he decidido que tengo que hacer algo para proteger a mi cuerpo de posibles virus, ya no solo de la gripe.

Para fortalecer el sistema inmune y subir las defensas del organismo y así prevenir el desarrollo de algunas enfermedades y ayudar al cuerpo a reaccionar ante aquellas que ya se han manifestado, es importante aumentar el consumo de alimentos ricos en vitaminas y minerales, disminuir el consumo de fuentes de grasa, azúcar y de alimentos industrializados que posean colorantes y conservantes.

También son de gran ayuda los complementos alimenticios que ayudan a elevar nuestras defensas.

En medio de toda esta vorágine empiezo a tener en cuenta todos aquellos alimentos que ayudan al sistema inmunológico. Son los alimentos ricos en selenio, zinc, vitaminas C y E, probióticos y ricos en omega 3 porque favorecen la producción de las células de defensa de forma más eficiente. Algunos ejemplos son:

Selenio: nuez de Brasil, trigo, arroz, yema de huevo, semillas de girasol, pollo.

Zinc: ostras, camarón, carne de vaca, pollo y de pescado, hígado, germen de trigo, granos integrales, frutos secos.

Vitamina C: naranja, mandarina, piña, limón, fresas.

Vitamina E: semillas de girasol, avellanas, maní, almendras.

Probióticos: yogur natural y leche fermentada tipo kéfir o yakult.

Omega 3: sardina, salmón y atún.

Con todo y con eso, hay veces que la alimentación no es suficiente y necesitamos del apoyo de complementos alimenticios.

Para mí, el más efectivo y que es la bomba es Lactyferrin de Sesderma. Ha sido un descubrimiento increíble y no paro de recomendárselo a todo el mundo desde que lo conocí y lo probé. Es impresionante no solo a nivel defensas, también a nivel cognitivo. Os diré que soy muy despistada y como cada día aparco el coche en un sitio diferente, me costaba mucho acordarme de dónde había aparcado, lo pasaba fatal. Y desde que tomo Lactyferrin, oye, que no tengo ni que pararme a pensar porque me acuerdo perfectamente de donde aparqué el coche.

Es la bomba, pero además es realmente eficaz para combatir, no solamente a los coronavirus, sino también al resto de virus como el virus de la influenza, el virus del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el virus de la hepatitis C, etc.

Este suplemento alimenticio contiene lactoferrina encapsulada en nano liposomas, de forma que esta pueda ser bebida, aplicada por vía tópica y por muchas otras vías. Y esto es lo que la diferencia frente a otros productos que llevan lactoferrina, porque el activo se conduce mucho mejor a donde tiene que llegar.

“Nosotros, al haber protegido y encapsulado la lactoferrina, el producto entra al estómago, pero el ácido clorhídrico no es capaz de destruirlo, por lo que pasa a sangre para ser llevado a todos los tejidos de nuestro organismo”, ha destacado el Dr. Gabriel Serrano, Dermatólogo y Fundador de Sesderma.

“La lactoferrina que se emplea hoy en día es la bovina, ya que tiene una gran cantidad de agentes que protegen y aumentan las defensas naturales de las personas. Además, se ha descubierto que la lactoferrina es una proteína multifuncional, es la proteína encargada de transportar el oxígeno y el hierro, porque al fin y al cabo el hierro va ligado a la hemoglobina y eso es oxígeno. Una persona que toma lactoferrina tiene mejor riego cerebral porque está llevando oxígeno, a través de la hemoglobina que tiene hierro, al cerebro y a todos los lugares. La lactoferrina tiene una acción antibacteriana, antifúngica y antivírica”, afirma el Dr. Serrano

Como os contaba mejora las defensas naturales y la capacidad cognitiva, incluso de aquellas personas que padecen enfermedades como el Alzheimer.

Hasta algunos futbolistas del Valencia la tomaban y la llamaban “la vitamina maravillosa”, ya que les proporcionaba energía, sin ser dopante, gracias a esa acción transportadora de hierro que favorece la acción oxigenante de los glóbulos rojos.

Otro súper alimento que me encanta es la Spirulina. La Spirulina es una pequeña alga, y la que ofrece Royal Green es en su estado más puro 100% certificado orgánico, donde no se usan en absoluto pesticidas o herbicidas para su obtención. Contiene más de 60 sustancias activas, que incluyen vitamina B12, betacaroteno y proteínas que proporcionan energía y vitalidad.

Beneficios de la toma de Spirulina:

Ayuda en dietas de adelgazamiento y a perder peso.

Actúa como antioxidante.

Aumenta los niveles de energía.

Es un gran multinutriente debido a su alto contenido en proteínas y otros nutrientes.

Favorece la eliminación de metales pesados y la detoxificación orgánica

Ayuda a mejorar la salud cardiovascular y a mantener niveles saludables de colesterol.

Fortalece el sistema inmunológico.

Mejora la salud gastrointestinal y del aparato digestivo.

Bueno, y no me quiero olvidar de la vitamina C, nuestra gran aliada en estos meses de frío. Me gusta LKN Vitamina C con bioflavonoides 90 cápsulas. Porque los flavonoides o bioflavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales que nos protegen del daño de oxidantes, como los rayos ultravioletas cuya acción aumenta en el verano; la polución ambiental, con la presencia de minerales tóxicos, como el plomo y el mercurio; las sustancias químicas presentes en los alimentos: colorantes, conservantes, etc.

Como el organismo humano no puede producir estas sustancias químicas debemos obtenerlas de la alimentación o en forma de suplementos. Los flavonoides actúan protegiendo la salud: limitan la acción de los radicales libres (oxidantes) reduciendo el riesgo de cáncer y enfermedades cardíacas, mejoran los síntomas alérgicos y de artritis, aumentan la actividad de la vitamina C, refuerzan los vasos sanguíneos, bloquean la progresión de las cataratas y la degeneración macular, evitan los sofocos de calor en la menopausia y combaten otros síntomas.

Así nos protegen de enfermedades como gripe, resfriado común, alergias, asma, bronquitis, esclerosis múltiple o anemias.

Así que lo dicho, solo se vive una vez y yo quiero tener las defensas a tope, así que me subo al tren hacia las defensas. ¿Quién se sube conmigo?









