Collares que dan vida a tu look

Ha venido tan de repente, así sin avisar, que he tenido que hacer el cambio de armario deprisa y corriendo, y ahora es cuando me he parado a pensar en qué se va a llevar este otoño/invierno.

Pero si hay algo en lo que me fijo siempre, no lo puedo evitar, es en los complementos. Sí, lo reconozco, me encantan y sobre todo los collares, porque hay diseños maravillosos que le pueden dar la vida a un look y a ti misma. A mí me llenan de energía los collares. Es como vivir rodeada de belleza.