Dime cómo te pintas las uñas y te diré cómo eres

Antes de conocer todas las tendencias y dado que las manos necesitan una hidratación constante, debemos tener siempre a mano una crema hidratante de manos para aplicarnos un poco después de lavarnos las manos, o cada vez que las notemos muy resecas. Es que no hay cosa que más rabia me dé que el tacto de unas manos secas y además no lucen igual si no están bien hidratadas.