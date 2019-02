Cuando la piel necesita un respiro

El Mist de C-VIT aporta vitamina C a la piel, una dosis de frescura con un aroma afrutado de naranja que potencia la luminosidad. Las múltiples propiedades de la vitamina C y su poder antioxidante , ayudan a mantener una piel sana y radiante en cualquier lugar, en cualquier momento.

Para quienes todavía no conocéis los Mist de Sesderma os diré que es un producto mágico. Es una fórmula con un alto contenido en fosfolípidos. Contienen una elevada concentración de principios activos, retinol, Vitamina C, factores de crecimiento, ácido hialurónico, ácido tranexámico, colágeno…

Como comentaba el día de la presentación de los nuevos Mist el Dr. Gabriel Serrano, dermatólogo y Fundador de Sesderma , “las aguas termales refrescan pero no hidratan, no tienen acción terapéutica, dañan la barrera lipídica de la piel y no se absorben ni penetran en la misma.”

El Mist es lo primero que mi piel recibe cada mañana y cada noche nada más limpiarla, antes del sérum y de la crema hidratante. Pero además, dependiendo del momento del día en que me encuentre, en cuanto noto que mi piel necesita un respiro lo saco del bolso y me pulverizo en un momento. Además me fija mucho el maquillaje y me aguanta un montón.