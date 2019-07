10 ejercicios para quemar calorías este verano

Las Clínicas Cres en Madrid realizan un Test Genético Nutricional, a través de la saliva, que estudia toda nuestra genética y nos cuenta cómo nos afecta lo que comemos, lo que nos sienta bien o mal, lo que nos engorda o no, y cómo reacciona nuestro cuerpo ante el ejercicio, si quemamos grasa con facilidad o no, entre otras muchas cosas. Os lo recomiendo porque es un test cuyos resultados pueden cambiar y mejorar notablemente nuestra salud y son para toda la vida.

Volviendo a la quema de calorías, hay que tener en cuenta que s in una dieta equilibrada y libre de ultraprocesados no lograremos nuestro objetivo, y que todo depende de la condición física de cada persona.

Es una actividad accesible para cualquiera de vosotros, incluso para las personas con ligero sobrepeso. No nos obliga a tener una gran capacidad física para practicarlo. Aun así hay que ser prudentes, no es recomendable para personas con problemas de espalda, o en las articulaciones.

Los Burpees es el ejercicio que más me cuesta, sudor y lágrimas. Es uno de los ejercicios más duros a nivel físico. No es recomendable para aquellos que no estéis acostumbrados a realizar deporte de forma habitual. Las ventajas que tiene este ejercicio son, entre muchas otras, que involucra a todos los músculos del cuerpo, y no necesita de ningún material de entrenamiento para realizarlo. Se trabaja al mismo tiempo fuerza, resistencia y coordinación.