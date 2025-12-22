El Gordo del sorteo de la lotería de Navidad 2025

Rocío Martín 22 DIC 2025 - 06:00h.

Compartir







El premio Gordo es el gran esperado del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 que se celebra este lunes 22 de diciembre, como cada año, en el Teatro Real de Madrid.

Cuánto te toca y cuánto tienes que pagar a Hacienda si ganas el Gordo

Este año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad reparte un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones.

PUEDE INTERESARTE Los mensajes ocultos del anuncio de la Lotería de Navidad 2025, un reflejo de los grandes paradigmas de la sociedad actual

Así, el reparto es el siguiente:

El Gordo de la Navidad o primer premio : reparte 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo)

o : reparte 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo) El segundo premio : reparte 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo)

: reparte 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo) El tercer premio : 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo).

: 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). Los dos cuartos premios : reparten 200.000 euros por serie, equivalentes a 20.000 euros al décimo

: reparten 200.000 euros por serie, equivalentes a 20.000 euros al décimo Los ocho quintos premios: reparten 60.000 euros por serie, lo que supone 6.000 euros por décimo.

Los ganadores del Gordo de la Lotería de Navidad que se celebra este lunes 22 de diciembre tendrán que tributar por su premio ante la Hacienda Pública, que se quedará con 72.000 euros de cada décimo.

Todos los premios organizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), incluido el sorteo especial de Navidad, que superen los 40.000 euros están sujetos al pago de un gravamen especial, según recuerda la Agencia Tributaria en su página web.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Este impuesto se aplica en forma de retención, es decir, que la propia Selae detraerá del premio -ya sea décimo, fracción o cupón de lotería- el gravamen correspondiente en el momento del pago, de manera que los ganadores no tendrán que realizar ningún trámite adicional.

De acuerdo con la normativa actual, están exentos del gravamen especial de loterías todos los premios inferiores a 40.000 euros, mientras que los que superan ese importe, además de identificar al ganador, tendrán que tributar con un tipo del 20 % en la parte que exceda esta cifra.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Así, por ejemplo, si se gana el Gordo, dotado con 400.000 euros, quedan exentos los primeros 40.000 euros y se tributa por los 360.000 euros restantes, de manera que Hacienda se queda con 72.000 euros y el ganador, con 328.000 euros.

El número premiado con el Gordo en 2024

El pasado 2024, el número afortunado fue el 72480, que cayó íntegramente en Logroño, concretamente en la administración el Muro del Carmen, 4, en La Rioja.

El propietario de la administración número 6 de Logroño, conocida como Lotería 'María del Carmen', Ángel Alda, situado en Muro de Carmen, 4, explicaba que "parte- de los 772 millones de euros del premio- se ha vendido en ventanilla", pero la gran mayoría fueron a parar al Club de Baloncesto Distrito Olímpico de Madrid. La administración riojana, que ya ha dado premios importantes en sus 51 años de existencia, sobre todo hace dos años cuando dio el primer premio de la lotería de 'El Niño', brinda con Rioja como tradición.

El resto de los grandes premios del pasado año fueron: