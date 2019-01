Terapia de reemplazo: La revolución de las hormonas

Como me cuenta el Dr. Moreno- “la mejor manera de prevenir enfermedades es optimizar el estado de salud. Lo que queremos es que pacientes que están sanos estén todavía más sanos”- cosa que a mí me parece de lo más razonable ya que no deberíamos esperar nunca a estar malos y que nos duela algo para ir al médico, hay que prevenir.



“Nosotros hacemos programas globales de salud. Hay dos piezas básicas que son el ejercicio y la alimentación y luego hacemos la terapia de optimización hormonal o terapia de reemplazo, y estudiamos los riesgos cardiovasculares, el efecto del estrés en el cuerpo, el descanso y el sueño y los ritmos circadianos”, afirma Iván Moreno.



“Para realizar la terapia de reemplazo hormonal lo primero que hacemos es analizar los ejes hormonales, cómo están funcionando desde la perspectiva de la optimización. Queremos conseguir que los valores vuelvan a estar como los teníamos con 20 o 25 años para obtener el mismo rendimiento.”



Es cierto que los años están ahí y nadie nos los puede quitar, pero lo que sí se puede conseguir por ejemplo, es tener la misma energía que cuando éramos veinteañeros, tener la misma vitalidad o la misma facilidad que entonces para perder peso. Siempre pensamos que las hormonas hacen referencia al sexo, pero existen muchas otras que nos ayudan a equilibrar nuestro cuerpo. Hay ejes hormonales que se pueden arreglar con complementos alimenticios y otros que necesitan ser formulados.



“Las mujeres, por ejemplo, cuando se acerca la menopausia, prácticamente ya no tienen testosterona, ni progesterona, ni estradiol, que son hormonas relacionadas directamente con el bienestar. Por eso es importante hacerse este tipo de chequeo a partir de los 40 como muy tarde, porque ahí empiezan a aparecer dolencias pero están todavía muy por debajo de la raya de la enfermedad”, me cuenta el Doctor.



“La terapia funciona igual en hombres y en mujeres, pero los hombres somos más sencillos porque parte de los niveles de hormonas en nosotros dependen de la testosterona. Por ejemplo, los estrógenos, que en los hombres son muy importantes, se crean a partir de la testosterona, pero en las mujeres se fabrican de forma independiente. Las mujeres necesitan ajustes más finos y además tienen la capacidad de observarse, de medir sus sentimientos, cómo se sienten a nivel energía al finalizar el día…”



Con el Dr. Moreno hablé también de un tema que me interesa muchísimo como es el de los beneficios de la Melatonina, que creo es una gran desconocida.



“La melatonina es uno de los descubrimientos más grandes y es una de las sustancias mejores que existen como tratamiento médico antiaging, y que más estudios ha generado. Es una molécula fascinante porque nuestro cuerpo la produce en todos los niveles, es el mejor antioxidante, ayuda a mantener las mitocondrias que es donde se genera la energía de las células y durante la noche ayuda poner los relojes a cero. Más que un somnífero es un sincronizador de todo el cuerpo desde el inicio del sueño.”



“Es cierto que para llegar a tener está función, verdaderamente se necesitan dosis altas: el cuerpo tiene que absorberla, luego meterla en las células y luego meterla en las mitocondrias. Lo bueno es que no hay hasta el momento una dosis tóxica o con efectos secundarios. Por eso a mucha gente la melatonina que encontramos habitualmente en el mercado no le hace efecto porque está en dosis muy bajas. Nosotros medimos la curva de melatonina que tiene el paciente y después ajustamos la dosis que necesita. Es una forma más medica de hacerlo.”



Después de escuchar al Doctor Iván Moreno creo que debemos empezar a cambiar el chip y sentir que realmente queremos cuidarnos y estar mejor de lo que estamos. No esperar a que nos duela algo. Porque no es lo mismo acudir a la consulta estando sano para estar mejor, que ir enfermo para que nos curen.



Y yo hablaría de la excelencia clínica de Neolife, la confianza que transmite su equipo médico por la dedicación, te van a hacer más pruebas, te van a realizar un chequeo a fondo y te van a revolucionar las hormonas con este tratamiento, para tener mayor calidad de vida.