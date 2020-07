Intolerancias y alergias en verano, ¡mucho cuidado!

La llegada del verano no solo trae alegrías en forma de vacaciones y buen tiempo. En esta estación del año es cuando más crecen las intolerancias, las alergias alimentarias y las intoxicaciones.

El cambio de hábitos que llevamos a cabo en verano puede traernos problemas relacionados con alergias e intolerancias. Durante esta época se tienen al alcance alimentos, especialmente frutas y verduras, que durante el resto del año no se suelen comer. Se trata de alimentos con propensión a generar alergias e intolerancias tanto por consumo como por el contacto con la piel. En total, entre un 20 y un 35% de la población sufre distintos efectos derivados de la sensibilidad a distintos alimentos.

Con la llegada del verano solemos tener más comidas fuera de casa, como la típica comida familiar que se nos alarga hasta las 5 de la tarde, o una merienda dulce con amigos que llevamos mucho tiempo sin ver, y sobre todo, optamos por alimentos que durante el resto del año no solemos tomar, como helados, batidos fríos o platos específicos de la zona donde vamos a veranear, como una mariscada. El problema es que muchas veces va relacionado con digestiones más pesadas, hinchazón abdominal u otras molestias digestivas que de normal no notamos tanto, y que no nos deja disfrutar del momento como nos gustaría. Pero realmente, ¿qué hay detrás de estos síntomas?