El actor Can Yaman rompe su silencio en las redes sociales tras su supuesta detención por posesión de drogas en Estambul, Turquía

Detienen a Can Yaman en una supuesta operación contra el consumo de droga en Estambul

Los medios de comunicación turcos sorprendían este sábado 10 de enero al informar de la supuesta detención de Can Yaman en el marco de una presunta investigación antidrogas que tenía como objetivo a rostros conocidos del ámbito artístico y social.

Según los medios turcos, la operación fue dirigida por la Fiscalía General de Estambul y en ella se habían llevado a cabo registros de forma simultánea en varias discotecas y espacios frecuentados por personajes públicos. Al parecer, el conocido actor turco pasó la noche bajo custodia policial y fue trasladado al Instituto de Medicina Forense para la realización de pruebas médicas. Tan solo unas horas después de conocerse la supuesta detención, el propio Can Yaman ha acudido a sus redes sociales y ha desmentido dichas informaciones.

El comunicado de Can Yaman tras su supuesta detención por drogas en Estambul

"De vuelta a Roma, Italia. Querida prensa italiana, la prensa turca siempre ha sido mala conmigo, ¡pero esto no es nada nuevo! ¡Pero yo no! Por favor, no cometas el error de copiar y pegar las noticias que vienen del Bósforo", comienza escribiendo el actor turco junto a unas imágenes en las que se le puede ver posando en las calles romanas frente al Coliseo.

Justo después, Can Yaman ha negado que su detención tenga que ver con un asunto de drogas, como los medios turcos aseguraban.

"¿Creen que ando por ahí con drogas en un momento donde la policía está haciendo investigaciones robustas y arrestando a muchos famosos? Si fuera cierto, no me habrían liberado en tan poco tiempo y podría volver a Italia al día siguiente. Te quiero, Italia", informaba el intérprete en sus redes sociales.

La supuesta operación contra el consumo de drogas

No obstante, desde el diario turco 'Hürriyet' se sigue sosteniendo que Can Yaman, la popular actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas fueron detenidas durante una redada de la policía en diferentes lugares de ocio nocturno en Estambul en el marco de una operación contra el consumo de drogas y trasladados a comisaría, informa el diario turco 'Hürriyet'.

La operación formaría parte de una oleada de redadas y detenciones por las que en las últimas semanas han sido arrestados o citados a declarar decenas de artistas, personalidades de las redes sociales, periodistas, empresarios y figuras del deporte.

Según se ha podido conocer, a los detenidos se les toman muestras de pelo, sangre u orina para verificar un supuesto uso de drogas.

Una operación para combatir el consumo de cocaína, según la prensa turca

Aunque las informaciones oficiales no especifican qué tipo de droga es el principal objetivo de la campaña, la prensa turca da por hecho que se trata de combatir el consumo de cocaína.

Desde 'Hürriyet' se apunta a que la Fiscalía no había emitido orden de detención contra Can Yaman en el marco de estas operaciones antidroga, pero durante el registro de esta madrugada en los locales de ocio, los agentes lo hallaron en posesión de estupefacientes, por lo que fue detenido.

No obstante, el actor ha desmentido estas informaciones, pero no ha llegado a negar que fuese detenido por las autoridades turcas.