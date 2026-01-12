Carlos Lozano rompe a llorar en 'GH DÚO' ante el complicado momento de Cristina Piaget en plena gala y emociona a Mónica Hoyos: "Nunca le he visto así"
Ion Aramendi, tajante con Cristina Piaget en 'GH DÚO' tras aclarar por qué se saltó las normas en una de las pruebas: "Lo interpretaste como te dio la gana"
Cristina Piaget no ha podido realizar una de las pruebas durante el estreno de 'GH DÚO: Cuentas pendientes' de este jueves, gala presentada por Ion Aramendi. La modelo se ha sentido "indispuesta" después de que en directo saltara la tensión tras su explicación por una infración que cometió hace días en la casa, lo que ha generado que su 'pareja de baile' en la casa, Carlos Lozano, diera la cara por ella en el confesionario y acabara en las lágrimas del que fuera presentador de Telecinco.
Carlos Lozano ha comentado que la prueba de la gala de este domingo no la podía realizar aludiendo a que es el primer reality de Cristina Piaget, por lo que hay que entender sus nervios ante este tipo de situaciones. Además, ha dejado claro que la va a apoyar en todo momento y más por algo tan irrelevante como por "una manzana": "Aunque no la conociera... en la vida hay que ayudar y hay que estar. No hay que ir al egoísmo. Esto es 'Gran Hermano'".
"No tienen corazón", ha dicho Carlos Lozano, tras lo que se le han escapado las lágrimas. Y es que el expresentador no ha podido evitar romperse: "Es muy injusto lo que están haciendo. Es triste... no puedo con las injusticias ni con los rollos. Si hay problemas hay que ir a la persona y eso es lo que voy a comunicarles. Si no tienen corazón, fuera".
Además, el también modelo y actor ha tachado al resto de sus compañeros como "gente con poca sensibilidad" y ha tildado a Sonia de "falsa", aclarando lo que había pasado hace escasos minutos tras mantener un tenso enfrentamiento con ella: "Salvo a muy pocos. Salvo a John, porque es nuevo y se está portando muy bien. He visto que todos van a por Cristina... van a saco y se creen que por eso es mejor".
La emoción de Mónica Hoyos
Mónica Hoyos, colaboradora este domingo en el plató de 'GH DÚO' y que estuvo con Carlos Lozano un total de nueve años (ambos tienen una hija en común) se ha mostrado muy emocionada ante las lágrimas de su exnovio, mientras este hablaba y tras darle paso Ion Aramendi.
"Nunca le había visto tan emocionado, la verdad. Me sorprende, gratamente, también te digo. Le ha calado un poco más que en otras ocasiones, él tiene recuerdos de otras cosas o lo que fuera. Le he visto llorar, pero por otras cosas, no por cosas así... dentro, las cosas se magnifican. Él hace mucho tiempo que no está en un sitio tan encerrado con tanta gente y a Cristina", ha dicho la actriz y presentadora, para por último confesar que a Cristina "no hay quien le aguante".