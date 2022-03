Cosmética inteligente para una buena limpieza facial

Es un error pensar que, si no se usa maquillaje, se puede prescindir de esta rutina. También se equivoca quien opta por limpiar el rostro solo con agua, porque no consigue una limpieza adecuada. La contaminación, el sudor o los propios cosméticos se acumulan en la superficie del rostro. Si no se eliminan pueden aparecer puntos negros y otras impurezas. Además, las cremas que se apliquen no tendrán el mismo efecto, y la piel perderá su luminosidad.