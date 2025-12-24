La tragedia de Elche ocurrió cuando las víctimas trataban de despejar la casa antes de la llegada de la familia por Navidad

Los detenidos por el doble asesinato de Elche ya habían intentado ocupar la vivienda en dos ocasiones

Seguimos pendientes del doble crimen ocurrido en Elche, donde dos ciudadanos polacos mataron presuntamente a golpes a dos hombres de nacionalidad alemana -e hirieron de gravedad a un tercero- que trataban de desalojarlos de una vivienda. La Guardia Civil detuvo a los sospechosos este pasado martes tras permanecer atrincherados durante casi 20 horas en un chalé de una urbanización de El Pinet, en la pedanía ilicitana de La Marina.

Los dos detenidos cuentan con antecedentes policiales y ya se encuentran a disposición judicial. Al parecer, habían entrado en la vivienda en varias ocasiones, fueron desalojados y, sin embargo, volvieron a entrar. Los vecinos afirman que eran okupas reincidentes.

Este miércoles se ha conocido que los propietarios del inmueble, con residencia en Alemania, tenían previsto viajar a la casa para pasar las fiestas de Navidad. Para ello, querían desalojar a los intrusos cuanto antes. Las víctimas, de nacionalidad alemana, habían acudido el lunes a la vivienda como amigos del dueño para ayudar en la supervisión del inmueble y asegurarse de que los ocupas no volvieran a entrar. Pero lo que debía ser una visita de confianza terminó en un desenlace trágico, con dos de ellos fallecidos y un tercero gravemente herido, que permanece ingresado en el Hospital de Elche.

La Guardia Civil mantiene el caso bajo secreto sumarial mientras reconstruye con detalle lo sucedido. Tras su detención, los presuntos homicidas fueron trasladados al juzgado de Instrucción número 3 de Elche, donde se les imputó un doble homicidio, quedando bajo investigación los detalles exactos de la agresión.

Varios incidentes violentos en Elche en los días previos

Según fuentes consultadas por 'El País', los mismos presuntos criminales habían protagonizado días antes varios incidentes violentos en Elche. El pasado viernes 19 de diciembre, rompieron la ventanilla de un coche y asaltaron un concesionario de automóviles cercano al estadio Martínez Valero.

Durante la intervención policial, agredieron a cuatro agentes, de los cuales tres resultaron con heridas leves, y posteriormente mostraron un comportamiento extremadamente agresivo mientras eran trasladados a la comisaría.

Tras estos hechos, los dos detenidos salieron en libertad con cargos y regresaron al chalé donde ocurrió el doble homicidio. La investigación apunta a que su motivación estaba vinculada a la ocupación ilegal de la vivienda y al enfrentamiento con quienes trataban de protegerla, y se descarta, por el momento, cualquier implicación de bandas organizadas.

Mientras la comunidad sigue conmocionada, la Guardia Civil continúa recabando pruebas y reconstruyendo la cronología exacta de los hechos para esclarecer el caso. Se esperan novedades en los próximos días.