Las palabras de Lydia Lozano en 'El tiempo justo' sobre el estado de salud de su marido, Charlie: "Mi familia está enfadada"

La colaboradora de televisión Lydia Lozano ha pasado un año difícil pues en abril falleció su madre y su marido, Charly, ha estado un tiempo ingresado causa de una bacteria. Razón por la cual le decía a Joaquín Prat al principio del programa que había sido "el peor año" de su vida, algo que vuelve a reiterar entrando al plató de 'El tiempo justo': "Sin lugar a dudas".

Motivo por el cual ha decidido que la noche de Nochebuena se va a vestir desde las cabezas a los pies de rojo, tal y como ha acudido vestida al programa. Y es que, además de estos dos sucesos que dejaron tocada a la entrevistada, ella recuerda que tras la muerte de su madre en cuestión de 15 días falleció el marido de su sobrina repentinamente: "Estábamos de tanatorio en tanatorio. Un año muy bonito".

Las broncas de Lydia Lozano a las cenizas de su madre

Con lágrimas en los ojos, Lydia Lozano le explica a Joaquín Prat que habla con su madre y le echa la bronca. "No sé si esta noche voy a brindar con ella", señala. Y es que, en vida, su madre aseguraba que pedía por todos constantemente "y ahora que está arriba no reza, no me echa un cable". "Le digo 'Pero mamá, ¿qué haces ahí arriba? Habla con San Pedro que estás en zona VIP'", comenta.

"Hablo con las cenizas y no me mires así diciendo 'Está loca Lydia, la hemos perdido'", le dice bromeando al presentador. La cuestión es que la colaboradora no entendía el motivo por el que, siendo su yerno favorito, ha permitido desde el cielo que Charly se quede tres meses en el hospital.

Así vivió el ingreso de Charly y su actual estado de salud: "Ha sido una prueba de fuego"

Cuando termine el programa se va a casa donde le espera Charly, quien actualmente "no siente las piernas". De hecho, "para sentarle esta noche he tenido que alquilar una grúa y de la cama al sofá", afirma. Actualmente, "está empezando a ir a un sitio de rehabilitación y va a una clínica por las mañanas para que empiece a coger la musculatura", añade.

Al confesar cuál es el estado de ánimo de su marido, la colaboradora no puede evitar romperse pues, en estos duros momentos, ha sentido el apoyo hasta de la madre del presentador: "La adoro". Y es que "Charly ha sido maravilloso", dice mientras le limpia las lágrimas Joaquín Prat. Es más, cuando estaba hospitalizado, Lydia le decía que si se había dado cuenta que en tantos años juntos, nunca había pasado tanto tiempo a su lado, cuenta entre risas.

Sin embargo, también han pasado tiempos difíciles porque las enfermeras le confesaban el buen humor que tenía con ellas, mientras que la confianza con Lydia le hacía cruzar los límites hasta tal punto que le tuvo que decir "Cuidadito, que con las enfermeras eres muy simpático", afirma. Igualmente, no se quita culpa "Tenerme ahí… Yo creo que soy muy intensa", algo que corrobora Joaquín Prat. No obstante, luego llegaba y me decía: "Mi amor, te quiero".

Y es que, tal y como apunta el presentador, siempre que le ha visto fuera del trabajo iba con Charly. "Es verdad porque, además, es una persona muy divertida pero, insisto, esto de estar pegaditos tres meses es una prueba muy de fuego".

Lydia Lozano confiesa qué le diría a su madre y confiesa dónde están sus cenizas

Cuando Joaquín Prat le pregunta cuáles son sus deseos para 2026, la colaboradora responde rápidamente: "Que no vuelva una bacteria a nuestra vida, que no pisemos un quirófano en muchos años y que Charly ande. Que esta noche se cumpla el milagro de Lázaro y Charly vuelva a poder andar solito. O sea que voy a pedir mogollón. Además, añade: "A mi madre ni te cuento lo que le voy a pedir esta noche. Con la copita de champán le voy a decir de todo a mi madre".

Momento en el que el presentador le pide que diga en el programa qué le diría si pudiera. "A mi madre le diría que la echo muchísimo de menos. Además, era mi mejor amiga", afirma entre lágrimas. Este es el motivo por el cual se alegra de haber conseguido que Charly vuelva a casa: "Me apetece".

Tras recomponerse, Joaquín Prat bromea: "Tiene trabajo". Sin embargo, cuando le pregunta si pondrá en el centro de la mesa las cenizas, la colaboradora niega rotundamente: "Están en un sitio ideal en mi casa. Las tengo a tiro de piedra". Y no, no es que tenga un altar "como la Pantoja", afirma. "Las tengo metidas en un sitio muy bonito", añade.

Las conserva porque donde su madre quería, era ilegal tirarlas. Lo que ella no sabía es que le iban a servir de terapia, apunta. No obstante, cuando Joaquín Prat señala que Charly debe echarla de menos, Lydia Lozano revela entre risas dónde se encuentran las cenizas: "No, si en la casa la tiene delante de sus pies porque está situada delante de la cama". Eso sí, no se ven nada más entrar a la habitación, asegura.