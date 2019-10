Mis TOP en limpieza facial

Para empezar hay que dejar de ser perezosos e incorporar la limpieza facial a nuestra rutina diaria. No me vale llegar de una noche de fiesta muerta de sueño y decir “ya mañana me desmaquillo”… No, hay que desmaquillarse y limpiar bien el rostro antes de irnos a dormir, por mucho que nos cueste. Nuestra piel nos lo va a agradecer.