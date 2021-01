Protege y potencia una melena rubia espectacular

Con mucho más tiempo libre, son muchas las mujeres que están aprovechado estos días para dar una dosis de cuidados extra a su cabello. Yo la primera, que me entretengo mucho cuidando de mi melena.

Uno de los principales problemas al que se tienen que enfrentar los cabellos rubios son los reflejos amarillos . La firma Amika ha lanzado el champú Bust Your Brass , que además potencia el brillo y la luminosidad. Formulado con proteínas, vitaminas, aminoácidos, ácidos fólicos y minerales, hidrata y suaviza en profundidad, facilitando enormemente la tarea de desenredar. Y evitando, por lo tanto, la rotura del cabello al peinarlo. Además, se trata de un producto que podremos usar tanto sobre pelos naturales como coloreados.

Las melenas rubias teñidas son las que más se estropean, aunque las naturales también corren peligro si no se cuidan adecuadamente. Todos los procesos de decoloración y tintes tienen consecuencias negativas sobre el cabello rubio y una de las que más se nota es la falta de luminosidad.

Por ejemplo, hay un tratamiento que me gusta mucho y es el de aceite caliente de Lush Cosmetics , más concretamente de Marilyn.

También hay productos que ayudan a que nuestra melena se aclare. Me gusta mucho el spray Okara Blond de Furterer que ejerce una doble función desenredante y aclarante. De esta forma, no solo nos ayuda a peinar el cabello mucho más fácil y suavemente, evitando tirones y roturas, sino que además aclara los rubios de manera progresiva. El resultado será un cabello brillante, suave y de aspecto sano. Además, su textura no grasa y su formato en spray hacen que aplicarlo resulte muy sencillo y agradable.