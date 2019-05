Únete al reto de glúteos perfectos en 30 días ¡y desde casa!









telecinco.es

No todos tenemos el bolsillo, el tiempo o incluso las ganas de apuntarnos a un gimnasio. Que no os desmotiven los despampanantes modelos de Instagram, no todos estamos hechos de la misma madera. A algunos de nosotros nos da mas flojera hacer ejercicio, y no pasa nada, cada uno tenemos nuestras cualidades que nos hacen únicos y especiales.

David Lieberman, profesor de Harvard, escribió en 2015 un articulo llamado ¿Es el ejercicio de verdad una medicina? en el que cuenta los efectos de la evolución en nuestros hábitos de hoy en día. Según cuenta Lieberman, nuestros ancestros utilizaban toda su energía para cazar mientras que el tiempo que no cazaban lo dedicaban a descansar y reponerse. A lo que se refiere es a que nuestros cuerpos están adaptados a buscar descanso en cuanto pueden. De ahí que no nos apetezca hacer ejercicio después de una jornada laboral o la actividad que hayamos realizado durante el día. Así que no os deprimáis si llega el lunes y habéis vuelto a dejar pasar el primer día de gym, no todos tenemos esa fuerza de voluntad.

Como yo a veces puedo ser una de esas almas descarriadas y no siempre tengo tiempo para ir al gimnasio he intentado buscar alternativas y he dado con el método perfecto. Ya me habían hablado alguna vez de varios retos que puedes hacer desde casa sin necesidad de material de gimnasio. Esto es perfecto para vuestro bolsillo o para aquellos que no tenéis tiempo más que rápido por las mañanas o después de acostar a vuestros hijos.

Este reto en particular se centra en los glúteos ya que, gracias a las Kardashian, es la zona de nuestro cuerpo que más de moda está. Consiste en hacer tres ejercicios al día (sentadillas, elevaciones de pelvis y desplantes al frente) e ir incrementando el número de repeticiones cada día. Para los locos del fitness, sé que no es poner un cohete en la Luna, pero cada uno se adapta como puede. Yo encuentro que como último recurso antes del verano y con la agenda tan ajetreada que tengo me viene genial.

Pues vamos a por ello:

Día 1 : 15 sentadillas, 5 elevaciones de pelvis y 10 desplantes al frente

Día 2 : 20 Sentadillas, 5 elevaciones de pelvis, 10 desplantes al frente.

Día 3 : 25 Sentadillas, 10 elevaciones de pelvis, 15 desplantes al frente.

Día 5 : 30 Sentadillas, 10 elevaciones de pelvis, 20 desplantes al frente.

Día 6 : 30 Sentadillas, 15 elevaciones de pelvis, 20 desplantes al frente.

Día 7 : 35 Sentadillas, 15 elevaciones de pelvis, 20 desplantes al frente.

Primera semana completa ¡Enhorabuena!

Día 8 : 35 Sentadillas, 20 elevaciones de pelvis, 25 desplantes al frente.

Día 9 : 35 Sentadillas, 20 elevaciones de pelvis, 25 desplantes al frente.

Día 10 : 40 Sentadillas, 20 elevaciones de pelvis, 30 desplantes al frente.

Día 11 : 40 Sentadillas, 25 elevaciones de pelvis, 30 desplantes al frente.

Día 12 : 45 Sentadillas, 25 elevaciones de pelvis, 30 desplantes al frente.

Día 13 : 45 Sentadillas, 30 elevaciones de pelvis, 35 desplantes al frente.

Día 14 : 50 Sentadillas, 30 elevaciones de pelvis, 35 desplantes al frente.

Día 15 : 50 Sentadillas, 30 elevaciones de pelvis, 40 desplantes al frente.

Día 16 : 55 Sentadillas, 35 elevaciones de pelvis, 40 desplantes al frente.

Día 17 : 55 Sentadillas, 35 elevaciones de pelvis, 40 desplantes al frente.

Día 18 : 55 Sentadillas, 40 elevaciones de pelvis, 45 desplantes al frente.

Día 19 : 60 Sentadillas, 40 elevaciones de pelvis, 45 desplantes al frente.

Día 20 : 60 Sentadillas, 40 elevaciones de pelvis, 50 desplantes al frente.

¡Ya no os queda nada!

Día 21 : 65 Sentadillas, 45 elevaciones de pelvis, 50 desplantes al frente.

Día 22 : 65 Sentadillas, 45 elevaciones de pelvis, 50 desplantes al frente.

Día 23 : 65 Sentadillas, 50 elevaciones de pelvis, 55 desplantes al frente.

Día 24 : 70 Sentadillas, 50 elevaciones de pelvis, 55 desplantes al frente.

Día 25 : 70 Sentadillas, 50 elevaciones de pelvis, 60 desplantes al frente.

Día 26 : 70 Sentadillas, 55 elevaciones de pelvis, 60 desplantes al frente.

Día 27 : 75 Sentadillas, 55 elevaciones de pelvis, 65 desplantes al frente.

Día 28 : 75 Sentadillas, 60 elevaciones de pelvis, 65 desplantes al frente.

Día 29 : 80 Sentadillas, 60 elevaciones de pelvis, 70 desplantes al frente.

Día 30 : 90 Sentadillas, 60 elevaciones de pelvis, 70 desplantes al frente.

¡Lo conseguisteis!

A estos ejercicios le podéis añadir pesas o incluso variar el tipo de sentadilla, por ejemplo. Siempre amoldad los ejercicios a vuestras propias necesidades y preferencias. A los más vagos, recordad, esto no es magia, debéis acompañar estos ejercicios a una dieta equilibrada y una buena hidratación. También debéis recordar que estos ejercicios se centran más bien en piernas y glúteos, así que no esperéis que os salgan abdominales.

Yo ya voy por el día 5 del reto, no dudéis en ir contándome como lo lleváis vosotros.









Cristina Tárrega