En la semana del amor, cuida tu corazón

Hoy es San Valentín , ese día tan especial del año en el que de alguna manera homenajeamos al amor. Y para mí, que me considero una persona muy visceral y pasional, quien manda en el amor es el corazón.

Como bien dice la frase: “el corazón tiene razones que la razón no conoce”.

Haciendo hincapié en cada uno de estos factores, podemos observar que en su mayoría son prevenibles con un estilo de vida saludable, buena alimentación, realización de ejercicio físico y evitando hábitos nocivos como el tabaco. Otros, como la herencia genética, no podemos modificarlos pero podemos conocerlos para actuar en consecuencia.

Yo me lo he realizado y os puedo decir que los resultados son realmente asombrosos y sobre todo, para toda la vida. Es una lección de aprender a reconducir tu vida y tu alimentación sabiendo lo que genéticamente le sienta bien a tu cuerpo y lo que no.