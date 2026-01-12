Caso Esther López: cuatro años de una desaparición y muerte pendientes de justicia

Gonzalo Barquilla 12 ENE 2026 - 05:30h.

La familia de Esther López sigue reclamando justicia cuatro años después: Óscar, el único investigado, afrontará el juicio en 2026

La hermana de Esther López, sobre la defensa de Óscar: "Que se repasen la carrera si no lo entienden"

Este 13 de enero de 2026 se cumplen cuatro años de la desaparición de Esther López, la joven de 35 años hallada muerta el 5 de febrero de 2022 en Traspinedo, en Valladolid. Su familia sigue marcada por el dolor y la espera de justicia, especialmente su hermana Inés, que a principios de año compartió un mensaje en redes reclamando una resolución: "La vida seguía mientras yo lloraba… 2026, ¡Justicia para Esther!". Además, difundió mensajes de apoyo de seguidores y amigos que también pedían que este año sea finalmente el de la justicia para Esther.

El caso se encuentra en una fase crucial. El juicio con jurado popular está fijado para 2026 tras años de instrucción, aunque todavía no hay una fecha concreta. El único investigado, Óscar S. M., permanece en libertad con medidas cautelares, incluida la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional. La familia de Esther, sus padres, Inés y su prima, han vivido una espera angustiosa marcada por decisiones judiciales que han denegado la prisión provisional al investigado hasta el momento.

La investigación ha reunido múltiples pruebas e indicios que cuestionan la versión de los hechos de Óscar. Entre ellas destacan las grabaciones de su coche entrando en un lavadero de Valladolid horas después de la desaparición, lo que podría apuntar a un intento de eliminar posibles evidencias. Además, el vehículo fue ubicado posteriormente en la curva donde apareció el cadáver de Esther, y los análisis de los móviles muestran que los teléfonos de ambos entraron en modo avión durante horas clave, dificultando el rastreo de sus movimientos. La Guardia Civil, tras reconstruir los hechos, determinó que Esther fue atropellada por el coche de Óscar, según la línea de investigación que se sustenta en indicios técnicos y periciales. Y son solo algunos puntos clave.

Las contradicciones de Óscar y la petición de cárcel de la Fiscalía

Óscar sostiene que los últimos momentos con Esther transcurrieron sin incidentes graves: tras dejar a su amigo Carolo en su casa, afirma que se quedó solo con Esther y que la dejó en una rotonda, viva y consciente, para que continuara caminando sola. Esta versión choca con la lógica y con los indicios, pues la rotonda es un lugar aislado y era de madrugada. Además, su comportamiento posterior no refleja preocupación por el destino de Esther.

Las negaciones de Óscar ante el juez han sido constantes. Niega haber lavado el coche, manipulado los móviles o participado en el atropello, aunque los datos técnicos contradicen sus declaraciones y sitúan su vehículo y dispositivos en lugares clave en momentos críticos. Su hermana, Inés, ha señalado públicamente estas contradicciones, insistiendo en que los hechos no coinciden con la versión del investigado.

El proceso judicial refleja la combinación de pruebas forenses, tecnológicas y testimonios que sostienen la acusación. La Fiscalía solicita 18 años de prisión basándose en indicios que sitúan a Óscar en lugares y momentos clave, mientras la defensa sostiene que no hay prueba directa de autoría de la muerte de Esther. La acusación particular eleva la pena solicitada a entre 33 y 39 años de cárcel, al considerar que hubo "alevosía".

"Por un año donde no perdamos la esperanza"

El aniversario de este 13 de enero vuelve a poner de relieve el sufrimiento de la familia, que no solo recuerda a Esther, sino que mantiene viva la exigencia de justicia. Inés compartió también mensajes de Año Nuevo y Reyes, donde se repite el reclamo de justicia: "Ojalá este 2026 se haga justicia", "Por un año donde no perdamos la esperanza" o "Que sea de una vez el año en que venga la #justiciaparaestherya".

La espera de la familia, el dolor acumulado y la necesidad de respuestas coinciden con un momento procesal decisivo. Con el juicio próximo, todos los indicios, negaciones y contradicciones serán evaluados ante un jurado popular, que deberá determinar finalmente qué ocurrió aquella madrugada de enero de 2022.

El caso Esther López refleja una historia de pérdida, lucha y exigencia de justicia que ha marcado a una familia y a un pueblo entero. Cuatro años después, la memoria de Esther y la voz de su hermana Inés siguen recordando que la justicia pendiente no es solo un trámite legal, sino una necesidad humana que no se apaga con el tiempo.