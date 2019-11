Tot-Hom, 50 años de alta costura









Han sido 50 años de pasión y amor por la moda desde que empezó la andadura de Tot- Hom. Puntada a puntada nos han envuelto entre sus costuras a muchas presentadoras, actrices, cantantes, artistas, Influencer y mujeres de la alta sociedad, con las que nos han llenado de sofisticación y elegancia cada temporada.

Un año más el sitio elegido para el desfile fue el señorío y la elegancia de los salones de la Embajada francesa en Madrid que nos recibía a la entrada con un pequeño museo del traje con el que viajamos a través de estos 50 años de la firma.

Una vez sentados y expectantes comenzó a desfilar una voz maravillosa que nos dejó con la boca abierta entonando la conocida canción de Édith Piaf, La Vie en Rose. Era la bellísima Marina Carmona, a la que he vista crecer, a ella y a su voz.

Un momento mágico con el que empezaba una velada muy especial y exquisita como todo lo que organiza mi querida Carmen Valiño y su equipo.

En su colección de alta costura para este otoño invierno 19/20 Tot-Hom nos ha envuelto en lentejuelas y brillos con plisados, volantes y plumas aplicados en muselinas, sedas y crepes de lana. Diseños sublimes que ensalzan la elegancia y la sofisticación de quien los luce.

Había muchas caras conocidas en el desfile, y muchas compañeras de Mediaset como Ana Rosa Quintana, Sonsoles Ónega y Luján Arguelles. Me hizo mucha ilusión cuando una gran amiga me dijo durante el desfile que algunos de los modelos eran “muy yo”… Y es verdad, me siento muy identificada desde siempre con Tot- Hom, me siento guapa, elegante, atractiva con sus diseños que además me hacen única.

Tot-Hom ha sido mi marca de referencia durante muchos años y me ha vestido en algunas de las ocasiones más especiales e importantes de mi vida. Así que soy muy fiel a ellas, a sus almas creativas, desde su fundadora Marta Rota, pasando por su entregado equipo de costura que trabaja con la misma ilusión que el primer día en el atelier de Barcelona, hasta sus hijas Andrea y Alejandra Osés Rota que han introducido la producción de líneas nuevas a la firma y han abierto las puertas al mercado internacional.

Este otoño vamos a ver muchos grises, morados, azul marino, tejas, rojos y negros, además de estampados florales.

Muchos volantes y mucho brilli, que me encanta, pedrería, paillettes, plumas, bordados y algo que me vuelve loca, las transparencias. Me parecen muy sexis y sugerentes a la vez que elegantes.

Los tejidos son muy suaves como muselinas, sedas, gasa, tul gazaar, seda, dupión… Y veremos bordados a mano.

Las líneas de las siluetas son muy depuradas pero con opulencia y volumen en mangas abullonadas de organza y faldas de volumen.

Cada vestido de alta costura es una obra de arte que nos hace brillar y sentirnos especiales y reales. Cada colección es única e irrepetible.

En sus líneas Pret a porter y Linea A, su línea más joven, va a primar la comodidad sin renunciar al estilo elegante y sofisticado en el pret a porter y con prendas atemporales y de gran calidad en su Línea A.

Durante el día priman los aires masculinos en looks relajados, llenos de actitud y con una combinación que me sorprendió y me encantó a la vez, las botas de agua. Mucho botín plano también.

Destacan sobre todo los pantalones de todo tipo, pitillos, anchos, de pinzas e incluso trajes sastre de bermudas y blazer, que se combinan con americanas, trenchs y gabanes.

Alguna falda plisada también se vio. Y estampados de cuadros.

Fue un desfile muy monocolor donde destacaron los colores sobrios como el beige, blanco, camel, gris, negro y azul marino.

De nuevo Tot-Hom pisó la pasarela con estilazo y con fuerza para vestirnos este otoño 19/20.

¡Muy, muy fan!









Cristina Tárrega