Vademecum de los principios activos

¿Quién no ha oído hablar hoy en día de los “principios activos” en cosmética?

Cuando vemos una crema lo primero que hacemos es leer su composición para determinar qué ingredientes pueden mejorar el estado de la piel. No nos vale que la publicidad nos diga que rejuvenece o que nos quita las arrugas, queremos saber cómo y con qué.

No todas las pieles son iguales ni todas se deterioran igual. A algunas les preocupan las manchas, mientras que a otras es la flacidez, las arrugas o el aspecto apagado de la piel.

La buena noticia es que hay un principio activo para cada problema. La mala es que no hay una crema mágica y maravillosa que cumpla todas las funciones que necesita la piel. Lo más normal es que haya que emplear varias, o combinar un sérum con varias cremas.

Pero sois much@s los que me preguntáis la diferencia entre unos y otros y para qué sirve cada uno, por eso hoy me he decidido a escribir sobre los principios activos más codiciados para nuestra piel y cuál es su acción.