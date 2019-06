¡A mí la vitamina D!

“La vitamina D lo primero que hace es fijar el calcio en los huesos, es la que regula los niveles de calcio con l a hormona PTH que es la parathormona que regula los niveles de calcio a nivel sanguíneo. Si tienes baja la Vitamina D no fijas el calcio en los huesos y se pierde por la orina porque no lo retienes. Entonces aumenta la osteoporosis, aumenta la fragilidad de los huesos y puedes tener problemas de tetania por hipocalcemia, que son contracciones mantenidas del músculo por falta de calcio, te dan espasmos musculares y se te pueden poner las 'manos de comadrón'. Entonces ante una situación de estrés por falta de calcio en el músculo, este responde contrayéndose y manteniendo la contractura”, asegura el Dr. Fernández .

“Si no tomas el sol, no tienes una dieta adecuada y llevas una vida más sedentaria lógicamente tienes más riesgo de tener una carencia de Vitamina D que una persona que toma dieta mediterránea y sigue jugando en la calle al fútbol o al baloncesto por ejemplo, o que camina a diario, teniendo así una exposición solar normal”, me cuenta el Doctor .

“Las lesiones más comunes que pueden desarrollar los deportista por esta carencia son sobre todo por sobrecarga. No hablamos de deportistas en sentido estricto, hablamos por ejemplo, de una persona que decide hacer el Camino de Santiago y tiene que andar mucho pero no está acostumbrado. Si sus huesos están debilitados o no están en condiciones normales y pasa de una vida sedentaria a caminar 20 kilómetros al día puede llegar a tener fracturas por insuficiencia ósea, es lo que en Ingeniería se conoce fractura por fatiga de los materiales. Esto ocurre cuando nuestros huesos están debilitados solarmente hablando. Un atleta que entrena al aire libre normalmente no tiene deficiencias. Los deportistas amateur o las personas que quieran empezar a hacer un deporte de repente deberían hacerse un reconocimiento previo para ver los niveles y evitar posibles lesiones”, aconseja el Dr. Fernández.