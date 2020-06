2020, el año de los eclipses

Eso de que la Luna venga con un eclipse me inquieta y me atrae a partes iguales. Serena y resplandeciente, allá colgada en el firmamento, la Luna nos observa, ejerciendo una silenciosa influencia sobre todos nosotros… Los eclipses son uno de los acontecimientos que más han fascinado a la humanidad a lo largo de la historia, incluso se pensaba que eran cosa de los dioses, un mal presagio, y el ser humano se ha mostrado perplejo, desconcertado e incluso atemorizado ante ellos… Sin embargo, yo me quedo con la parte positiva que siempre asocio a los eclipses: su poderosa energía puede remover nuestras emociones y oscurecer momentáneamente nuestras vidas para que reflexionemos, y, una vez que lo hayamos hecho, regresa a nosotros la luz y con ella las oportunidades. Para protegerme siempre me visto con alguna prenda de color blanco o negro…