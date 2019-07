El eclipse y su misterio

Ya estamos sintiendo los efectos del segundo eclipse del verano, un eclipse parcial de Luna, que tendrá lugar el día 16 en el signo de Capricornio. A mí eso de que la Luna Llena venga con un eclipse me atrae y me inquieta a la vez… Y me visto de blanco o negro (a veces mezclo ambos colores) para protegerme. Desde la antigüedad, los eclipses están rodeados de una aureola de misterio y magia, asociada a los fatalismos, a la idea de que algo aciago puede acontecer… Sin embargo, a mí me gusta quedarme con la parte positiva que siempre asocio a los eclipses: remueven nuestras emociones y hacen aflorar nuestros miedos, oscureciendo momentáneamente nuestras vidas para que reflexionemos y pueda regresar a nosotros la luz y, con ella, las oportunidades.