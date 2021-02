Filomena, no vuelvas

Febrero es un mes con muchos acontecimientos significativos. El día 12 comienza el Año Nuevo Chino con el reinado del Buey de Metal . Según el Horóscopo chino, este animal nos trae un tiempo de esfuerzo, disciplina y responsabilidad. El elemento Metal representa resistencia, seguridad, brillo… Yo pienso que esta energía puede ser terapéutica y esperanzadora. Vamos a intentar seguir caminando para escribir nuestro futuro siendo conscientes de que no podemos borrar ya nuestro pasado.

Mi prioridad ahora es poder abrazar a las personas que quiero y que están lejos de mí. Por la noche cierro los ojos y me adentro en los sinuosos callejones de mis recuerdos, esperando que, al menos en sueños, pueda sentir los abrazos que no tengo y que tanta fuerza me dan.