Inquietante comienzo de año...

Estábamos deseando decir adiós a 2020, con la esperanza puesta en 2021, imaginándonos el nuevo año como una puerta de salida a la pesadilla en la que se había convertido 2020. Pero lo cierto es que estos primeros días de 2021 , lejos de traernos un poco de sosiego y darnos un respiro, nos han asombrado , haciéndonos vivir momentos que pasarán a la historia. Entre ellos, la gran nevada que ha colapsado muchas zonas del país. Yo ya tengo algunos años y he visto muchas nevadas cuando era niña, pero nada parecido a esto , ni por asomo. Esta nevada ha superado todas las previsiones. La caída de los primeros copos despertó nuestro asombro, la magia de la novedad, y comenzamos a jugar como niños, a contemplar bellas estampas e imágenes inéditas que ni en sueños habíamos imaginado, como esquiar por la Castellana o junto a la Puerta de Alcalá. Pero la alegría, poco a poco, ha dado paso al dolor por las víctimas y por todos los daños ocasionados. Me quiero quedar con la parte positiva de todo esto y recordar el refranero español que dice “ año de nieves, año de bienes ”, con la esperanza de que en este año podamos dejar atrás el espanto y la incertidumbre vividos.

Estamos en la fase de Luna Nueva, el día 13 de enero en el signo de Capricornio… Me inquieta mirar el cielo y no ver el resplandor de la Luna, su misterio, lo que me susurra… Hay que esperar a la Luna Llena, que tendrá lugar el 28 de enero. Será la primera Luna Llena de 2021 y se la conoce con el nombre de Luna de lobo. Se dice que fueron los nativos americanos de Estados Unidos los que le dieron ese nombre porque en esa época aumentaban los aullidos de los lobos. De ahí las lacónicas imágenes de los animales levantando la mirada hacia el cielo mientras aúllan… Yo voy a imitar a los lobos y voy a mirar a la Luna para pedirle que se cumplan mis deseos y que se lleve esta pandemia que nos está azotando, esta pesadilla que parece no tener fin…