Nuevas ilusiones…

Presiento que este mes, con el Sol en el signo de Aries, con la fuerza y la energía que nos aporta el primer signo del zodiaco, nuestros sueños no van a ser imposibles de alcanzar. Es cierto que, en ocasiones, siento una especie de soledad interior, quizá porque la relación con esas personas que durante años han formado parte de mi vida ha cambiado, lo que me produce desasosiego, pero es solo momentáneo porque la poderosa energía astral que nos envuelve este mes nos llena de coraje, de valor y de fortaleza mental para que sigamos adelante, plantando cara a la vida y aceptando los retos que se presenten. Prefiero arriesgarme y darlo todo a no conseguir mis sueños por miedo al fracaso. Si nuestros sueños se nos resisten, no nos vamos a hundir ni a frustrar. Debemos ser muy conscientes de que los fracasos forman parte de nuestro aprendizaje vital. ¿Quién no ha ido alguna vez hacia el abismo sin que nada ni nadie haya podido remediarlo, y ha resurgido como el ave fénix?