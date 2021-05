Un tiempo nuevo...

Me encanta el mes de mayo porque siento que hay una carga de energía cósmica muy potente y, además, me evoca recuerdos de mi infancia llenos de ilusiones por cumplir. Cuando llegaba mayo las niñas de mi colegio íbamos a la iglesia con un ramo de flores para la Virgen María. Desde entonces, durante todo este mes siempre tengo flores frescas en mi casa porque me aportan una energía muy especial y hacen que me sienta totalmente conectada con el universo.