2020 se va con esperanzadores presagios

Es un acontecimiento muy especial porque desde hace ochocientos años, allá por la Edad Media, no habían estado tan cerca estos planetas, uno del otro.

Flota en el ambiente algo sobrenatural, algo que no se puede explicar con la razón, pero que podemos percibir, podemos sentir. Esta maravillosa conjunción no vino sola, vino acompañada por el solsticio de invierno . La noche del solsticio de invierno es la noche más larga del año. La palabra solsticio significa sol inmóvil. Parece como que la vida se detiene ante nuestros ojos para que podamos recuperar el aliento, la fuerza, el control de nuestra vida, las ganas de seguir, pase lo que pase.

Estamos viviendo momentos muy difíciles de manejar, y es hora de conectar con nosotros mismos, de escuchar nuestra voz interior, de llorar, si sentimos la necesidad de hacerlo, para liberarnos de nuestros miedos, esos miedos que no nos dejan pensar en el futuro.

No me digáis que no es maravilloso ver cómo, en los momentos tan inciertos que todos estamos viviendo, el cielo nos devuelve la esperanza perdida, la ilusión, la calma, la confianza y alienta nuestros sueños… Miremos al cielo y sintamos la buena energía que nos envía el Cosmos.