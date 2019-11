La Fiscalía pide 8 años de cárcel para 'El Yoyas' de GH 2 por violencia machista

La ira de 'El Yoyas' también se dirigía hacia la actual pareja de Fayna, de quien hablaba en un audio de WhatsApp que envió a su hijo “Sí además el gordo asqueroso, comemierda, motero heavy asqueroso, no le voy a hacer nada hijos míos, decídselo a vuestra madre que no le voy a hacer nada, que no tenga miedito, si ya se dará cuenta él de quién es vuestra madre, no hace falta que yo le haga nada, ahora que yo no me lo cruce, eh!, porque como me lo cruce a lo mejor tiene un puto problema y le arranco todos los dientes".