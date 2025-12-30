Mueren dos españoles en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

Alberto Rosa Europa Press 30 DIC 2025 - 16:55h.

Un hombre y una mujer de nacionalidad española han fallecido en el accidente y otros dos ciudadanos españoles están hospitalizados

Un hombre y una mujer de nacionalidad española han fallecido en un accidente de tráfico en Arabia Saudí y otros dos ciudadanos españoles están hospitalizados tras resultar heridos en este siniestro.

Se trata de dos parejas catalanas que estaban en un viaje de turismo y se encontraban a unos 1.000 kilómetros de la capital, Riad. Los dos heridos son un hombre, de 67 años, en estado grave, y una mujer, de 53, que estaría leve, según recoge 'El Periódico'.

"Las autoridades saudíes han confirmado el fallecimiento en accidente de tráfico de un hombre y una mujer de nacionalidad española en Arabia Saudí", han trasladado las fuentes que, como es habitual en estos casos, no han dado más detalles sobre la identidad y el origen de las víctimas.

En cuanto a los otros dos españoles que han resultado heridos en el siniestro, desde Exteriores han precisado que "se encuentran hospitalizados", sin aclarar tampoco en este caso su estado. "La Embajada de España en Riad está prestando toda la atención consular necesaria a los afectados y familiares y en contacto con las autoridades locales", han rematado las fuentes, en línea con la práctica habitual en este tipo de circunstancias.