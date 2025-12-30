Rocío Molina 30 DIC 2025 - 15:57h.

El hijo de Isabel Pantoja ha contado por sorpresa que está de nuevo ilusionado al mostrar una romántica foto en sus redes

Todo sobre la nueva novia de Kiko Rivera: la conocimos en Got Talent y estuvo con Omar Montes

Kiko Rivera ha sorprendido a todos al confirmar en sus redes que está de nuevo ilusionado y que tiene una relación tras su ruptura con Irene Rosales, la madre de sus dos hijas: Ana y Carlota. El hijo de Isabel Pantoja encara el 2026 de la mejor manera y todo ha surgido de manera inesperada tal como él mismo ha revelado a sus seguidores con una romántica foto y dedicatoria.

El hijo de Isabel Pantoja ha revelado el giro de 180 grados que está viviendo en las últimas horas del año. Sin sospechar nada esto y estando centrado en sus hijas y el nuevo miembro de su familia, el dj ha dado a conocer esta noticia: está de nuevo ilusionado, aunque aún no se conoce la identidad de la mujer que le ha hecho volver a creer en el amor.

Lo que sí ha mostrado el exconcursante de 'Supervivientes' y de 'GH DÚO' es una romántica foto de su álbum privado en el que aparece su mano entrelazada a la de una mujer. Una instantánea de lo más significativa, así como también la dedicatoria que Kiko Rivera ha compartido en público.

"No esperaba encontrar nada...", ha comenzado diciendo en su texto para a continuación relatar que él mismo se ha sorprendido de estos acontecimientos que no puede negar. "Solo seguía mi rumbo sin buscar respuestas, pero entonces llegaste tú y entendí que el destino, a veces, sorprende. Se cruzó en mi vida la mejor persona del mundo", ha escrito junto a esta instantánea de la mano en blanco y negro.

El primer posado de Kiko Rivera junto a su nueva ilusión

Por si no fueran suficientemente románticas sus palabras y la foto que ha subido en sus historias de Instagram, Kiko Rivera ha querido remarcar todavía más el dulce momento en el que se encuentra y le ha puesto banda sonora añadiendo una canción con gran significado de su repertorio y que lleva como título 'Pa' ti na má'.

Y, no contento con esta declaración abierta de amor, el dj se ha extendido todavía más con el primer posado junto a esta joven. "Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico. Que lo sepa el mundo: soy feliz", ha manifestado con esta instantánea en la aparece abrazado y besando a esta chica.

Esta fotografía y declaración han generado mucho revuelo y cambia su situación sentimental tras hacer oficial su separación con Irene Rosales. Esta ha rehecho su vida con su nuevo amor Guillermo con el que va compartiendo cada vez más cosas en sus redes y ahora es el dj el que ha dado a conocer el importante y emocionante paso que empieza a escasas horas de terminar el año.