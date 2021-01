Israel GH 1: “Ha sido vacunarme contra el COVID y me ha subido a tope la señal del wifi”









telecinco.es

Falta poco para que se celebre el 21 aniversario de Gran Hermano en nuestro país. Edición en la que el gallego Israel Pita se daba a conocer por todo lo alto mientras protagonizaba una inolvidable historia de amor con su compañera de edición Silvia Casado.

Relación sentimental que dio como fruto el nacimiento de su hijo Hugo, que el pasado 12 de Enero cumplía la mayoría de edad. 18 años de paternidad que el exconcursante de GH 1 ha querido celebrar con Hugo mediante una conmovedora declaración de amor que a todo hijo le gustaría recibir:

“Hoy quiero decirte algo, aunque ya sé que no te gusta que ponga fotos tuyas, en esta ocasión te fastidias, que es importante. No. No es lo de siempre. Eso ya te lo digo cuando nos despedimos por teléfono, cuando te dejo en casa de mamá o simplemente porque me apetece. Sí. Te quiero.

Pero no, no es eso. Estoy orgulloso de ti hijo. Es típico oír a un hijo decir que quiere parecerse en algo a su padre, o cosas así, pero en este caso es a mí al que me gustaría parecerme a ti. Porque te admiro.

Admiro en lo que te has convertido. Y en lo que te estás convirtiendo. Admiro tus piercings, tatuajes, admiro esos pelos que cada dos por tres traías cambiados a casa, tus uñas pintadas, las dilataciones y el que no te importe lo que los demás piensen de ti. Admiro tu rebeldía. Tus "porqués" en cada conversación, a los que yo tenía que dar la vuelta, sin ni siquiera estar seguro de llevar la razón. Admiro tu gran corazón. Y te quiero hijo.

Te digo esto hoy. Y ya sabes el porqué. Y es que hoy dice una estúpida ley que eres dueño de tu vida. De decidir. De correr. De volar. Pero quiero decirte algo, es mentira. Siempre lo has sido. Eres único. No eres de nadie. Y tu vida siempre ha sido tuya. Corre. Vuela. Cuanto más alto mejor. Que ni yo pueda alcanzarte. Y sé feliz.

La vida corre Hugo. Y no sabes cuánto. Eras pequeño ayer y mírate hoy. Cómete la vida. Que ella no espera a nadie. Y recuerda que cuando mires atrás, aunque no veas a nadie, yo siempre estaré ahí.

Feliz 18 cumpleaños cariño. Y permíteme ser pesado una vez más. TE QUIERO”

En 2003, poco antes de que Silvia diera a luz, la pareja decidió romper su relación y, actualmente ambos son felices con sus respectivas familias.

Pocos años después de su ruptura con Israel, Silvia volvía a convertirse en madre y es conocida en Málaga como una recomendadísima estilista de novias.

Por su parte, Israel volvió a casarse en 2010 y junto a su mujer actual volvió a ser padre. En esta ocasión, de una niña de nombre Mía que está a punto de cumplir 4 años.

Pero, además de vivir con orgullo su papel de padre, Israel está muy entregado a su profesión como celador de un hospital de Málaga.

Como sanitario le ha tocado vivir la pandemia en la primera línea de batalla y ayer, junto a sus compañeros, recibía su primera dosis de la vacuna contra el COVID.

Momento que quiso inmortalizar y difundir en sus redes sociales para dar ejemplo, recordar la importancia de este hecho y compartir con sus seguidores los efectos secundarios que ha sufrido tras ponerse la vacuna. Eso sí, con su peculiar humor, y haciendo uso de grandes dosis de ironía:

“Ha sido vacunarse y saltarme el simbolito en el móvil de "Llamadas ilimitadas".

Joder. Si es que yo solo le veo cosas positivas a esto. Me ha subido al tope la señal del wi-fi. Llevo el brillo de pantalla a full y la batería llena a reventar.

Me ha dicho un compi, que lleva incorporado ya de serie el bluetooth ese. Que llegué a casa. Fue pensar que el suelo estaba comido de mierda y la Conga se ha puesto a barrer sola. Tengo que probar con la Thermomix.

El único inconveniente. Un pitidito en el oído derecho. Que cuando te alejas mucho de una red wifi te avisa de "fallo en descarga".

Ah¡¡!! bueno, y firmas un papelito cuando ya te la han puesto, de 6 meses gratis en Amazon Prime. ¡¡Coño!!. Un chollo la mierda de la inyección.

Tengo el 6G. Si me aburro Alexa me habla del tirón. Entro al Zara y se llena la cesta de la app ella sola. No tengo que pasar ticket en el metro. En las autovías se abren las puertas... lo del chip este es maravilloso. Muchas gracias Señor Bill Gates.

Y además te protege de un bicho hijo de puta. Un tal Covid-19. Así que ya sabéis. Dejaos de majaderías y VACÚNATE ... cojones¡¡!!”.

Pero, entre broma y broma, la verdad asoma. E Israel ha querido dejar claro su descontento por la difícil situación que están sufriendo los sanitarios mientras otros se dedican a vivir como si esta pandemia no fuera con ellos.

“Hago desde aquí una propuesta, a partir de ahora a las 20:00 h vamos a salir todos a los balcones a insultarnos y reprocharnos nuestra falta de compromiso y vergonzoso comportamiento cuando acabe la pandemia. #Reflexiones”.

¿Tienes información sobre algún famoso? Ahora puedes ponerte en contacto conmigo en Whatsapp y Telegram mediante mi número de teléfono 644 33 02 33 (Solo mensajes de texto). Si lo prefieres también puedes utilizar mi correo electrónico: info@kikohdez.com.









Kiko Hernández