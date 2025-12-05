Patricia Fernández 05 DIC 2025 - 00:27h.

Anabel Pantoja, Edi Insua y Violeta Crespo han sido los encargados de ayudar a los concursantes con la prueba de baile de esta semana en 'Gran Hermano 20', los que llegaban al plató durante la gala y contaban a Jorge Javier Vázquez las sensaciones que han tenido al pasar tiempo con ellos dentro de la casa, con los que han podido compartir tiempo y hablar de su vida.

Después de hacer una triunfal entrada al plató bailando, los tres se ponían en el medio del plató con Jorge Javier Vázquez , el que les preguntaba cómo se lo han pasado en la casa, lo que ellos respondían con un "muy bien".

Violeta, Edi y Anabel se sinceran con Jorge Javier en plató

"Los concursantes ganan mucho en persona", decía Anabel Pantoja, la que desvelaban quién son algunos de sus concursantes favoritos. Como también lo hacía Violeta: "Juzgué a Aroa de primeras y cuando la he conocido he visto que tiene buen corazón, pero que tiene una coraza porque le han hecho daño en su vida. Patricia y Rocío son mis favoritas a día de hoy y Edurne es la que peor vibra me ha dado, no es que no me caiga bien, pero es la que peor vibra me ha dado de todos".

"Me han sorprendido todos los concursantes para bien"

Edi también se mojaba sobre su favorita y quería explicar algo: "Tengo que decir que las percepción que yo tenía de algunos concursantes desde fuera... dentro me han ganado todos". Momento en el que Jorge Javier le preguntaba a quién se llevaría de viaje a Galicia, lo que este respondía sincero, aunque prefería no mojarse con los que no lo haría, algo que hacía reaccionar a Violeta: "Anda, lo que pasa es que no son sinceros". Pero él se explicaba: "Que no, de verdad, me han sorprendido todos para bien".