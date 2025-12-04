Israel participará en Eurovisión 2026 y España se retira del festival

Las delegaciones han votado la aprobación de la nueva regulación para garantizar "la neutralidad e integridad" de Eurovisión

España confirma que no irá a Eurovisión 2026 si Israel participa en el festival de música

Israel sí que participará en Eurovisión 2026, según han decidido en una votación secreta los países integrantes de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Las delegaciones han votado la aprobación de la nueva regulación para garantizar "la neutralidad e integridad" de Eurovisión, propuesta por la UER hace dos semanas, y, por tanto, no ha sido necesaria una segunda votación sobre su participación. Una petición que llegó a solicitar el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

RTVE ya tenía aprobado desde septiembre que no participaría en Eurovisión 2026 si Israel era admitido. El presidente de RTVE, José Pablo López, aseguró hace una semana que la "posición de RTVE no se ha visto alterada" respecto a la participación de Israel y declaró que las medidas adoptadas eran "insuficientes".

“No deberíamos aceptar dobles raseros", apunta Alfonso Morales

La votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER hoy en Ginebra que se han realizado hoy no se centraba en la partición de Israel sino en la nueva normativa propuesta por la UER sobre el refuerzo de la neutralidad del festival. Pero, al salir adelante, ya no se necesita una segunda votación sobre la participación israelí, que ya quedaba totalmente validada.

Los nuevos estatutos han salido adelante con 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones. España ya condicionó su presencia en el festival a la expulsión de Israel. Desde entonces, la posición española no ha cambiado en ningún momento. Aunque esta votación no afecta solo a la presencia española. Irlanda, Eslovenia y Países Bajos también se mostraron contundentes con la participación de Israel en Eurovisión.

"La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral”, dijo el secretario general de RTVE, Alfonso Morales.

“No deberíamos aceptar dobles raseros. La neutralidad y transparencia es un objetivo común para garantizar un resultado veraz que respete a la audiencia y a los ciudadanos”, añade el responsable de la Corporación. Morales señala que la dirección de la UER y de Eurovisión “está causando una de las mayores tensiones internas en la historia de la organización”.

RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026

El secretario general de RTVE incide en el comunicado que "el asunto de las sanciones sobre Israel por su continuado incumplimiento de las normas del Festival de Eurovisión debería haberse abordado a un nivel ejecutivo y no trasladando el conflicto a la Asamblea, para evitar la situación de tensión entre los diferentes miembros".

Morales ha incidido en que RTVE mantiene esta posición “desde el respeto y la profunda preocupación por la complicada situación en la que nos encontramos y con la esperanza de que seamos capaces de continuar adelante y permanecer unidos en UER”.

Esta salida del festival implica que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena, Austria, el próximo 16 de mayo. Tampoco las semifinales previas del concurso que se celebran los días 12 y 14.