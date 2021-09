El lado más oscuro de Frigenti, al descubierto









En mayo de este año Frigenti se sentaba en el Deluxe junto a su madre para narrar los terribles episodios que según él, había padecido durante su infancia como víctima de bullying por el simple hecho de ser un niño gay con algún kilo de más.

Ambos, acongojados, recordaban esos duros momentos y lograban hacerse con la empatía del público. Pobre Frigenti que fue señalado, insultado y acosado por su condición sexual y por haber sido un niño gordito.

Un chico que desde la primera aparición de Rocío Carrasco se ha erigido como feminista acérrimo y fiel defensor de las mujeres… Un chico que ha vivido en sus propias carnes el bullying. Por eso, el lado oscuro de Frigenti resulta más que sorprendente…

Nos remontamos a 2013, Gran Hermano 14, Lorena entraba en la casa más famosa de Guadalix y, a su salida, tenía de lidiar con los videos más desagradables que hubiera podido imaginar.

Imágenes de Miguel Frigenti y de su madre Marisa -defensora de Miguel en el plató de Secret Story- en las que ambos destrozan a Lorena con una serie de vejaciones que la exconcursante de Gh14 considera `gordofobia´.

Tras haber denunciado dichas imágenes en su momento, hoy que los papeles se han cambiado y ahora es Frigenti el concursante de reality, Lorena ha querido servirse la venganza en plato frío y mostrarnos la cara oculta de Frigenti mediante una serie de vídeos cuyo contenido reproduzo:

Madre de Frigenti: “Yo hablo de ti porque has entrado en un concurso que a mí me apasiona y vivo en un país en el que cada uno puede decir lo que siente y lo que piensa. Si yo digo que tú estás sobrada de kilos y eso lo expreso según nuestro diccionario de la Real Academia Española, que es gorda, obesa, gordinflona, etc ¡No es nada denunciable, porque no estoy mintiendo! En cuanto el juez te vea va a decir, pues sí, mira a usted no le gustará pero la ha descrito, no la ha insultado. ¡Eres gorda, Lorena! Gorda, resentida y muy mala persona. Me da igual que me denuncies Lorena, no me quitas el sueño para nada. Créeme, tu bufete de abogados, tus amigas, las denuncias conjuntas, ¡por mí como si os la machacáis todos juntos! Me dais igual”

Frigenti: “Lorena me puedes denunciar pero yo no te veo haciendo bolos en la discoteca, porque yo no te veo haciéndote fotos en una discoteca. Yo si fuera empresario y llevase un zoo, yo a lo mejor en un zoo si que te pondría en un Photocall a hacerte fotos. En un zoo sí, pero en una discoteca no. Es mi opinión yo opino eso y ahora si me quieres denunciar, denúnciame chica”.

Madre de Frigenti: “Tú eres gorda porque no haces deporte, porque eres vaga y porque te gusta jalar. Pues asúmelo (…) Una persona tiene derecho a decir que no tendría nada con una gorda porque no le gustan las gordas (…) Si tú haces una encuesta y preguntas a quién quiere una gorda en su vida, sales quedándote sin pareja (…) Te hemos visto que te has metido en el jacuzzi y el nivel del agua se ha salido por fuera, desde entonces la madera no se ha recuperado”.

Frigenti: “Lorena hija esto es lo que tú necesitas!”. Mientras se planta delante de la cámara en calzoncillos agarrándose el paquete.

Madre de Frigenti: “¿Con qué manos? ¿Con esas que tiene de guarra que no se la notan ni los nudillos? El otro día pensaba, ¡con una mano de Lorena tenemos guiso para un año! Te podría decir para qué podrías utilizar esas manos y estarás bastante más relajada, porque como no te apañes tú, mona, los calores te van a incendiar… No eres nadie, me dan igual tus ataques de ansiedad (mientras imita a Lorena). Eres una idiota de tomo y lomo. ¡Elefanta!”

Frigenti: “Yo no mataría por un al Deluxe. Lorena, cariño, yo he trabajado en esa productora, delante y detrás de cámaras. Yo podría haber ido a un Deluxe y me podría haber inventado muchísimas cosas, y no solo de gente de Gran Hermano, que sois nada, porque no lo sois a nivel mediático, sois personas que entráis en un concurso, salís, y la gente se olvida de vosotros. Me podría haber inventado muchísimas cosas de gente muchísimo más importante dentro de lo que es el mundo de la crónica social. Pero a mí no me hace falta eso porque yo tengo un trabajo, porque tengo una carrera y porque tengo una preparación”.

Si echamos la vista atrás, todos hemos caído en el insulto fácil, en la descalificación y en la mofa, pero he de reconocer que ese nivel de inquina desmedida y totalmente injustificada, junto a su madre en el sillón de su casa, ha conseguido sorprenderme hasta a mí.

Y es que parece que a veces la víctima es en realidad un verdugo. Ese sí que habría sido un secreto potente que desvelar en `Secret Story´… Un fuerte abrazo Lorena.

