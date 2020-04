Nova, antes conocida como Richi Bastante, sorprende luciendo barba









telecinco.es

En 2003 conocimos a Richi Bastante como el fan número 1 de Yurena. Ricardo era un adolescente que recorría los platós de imitando cada gesto de su musa, que poco más tarde se convertiría en su enemiga íntima protagonizando broncas televisadas.

Pero, con tan sólo 17 años, dejamos atrás a Richi, para dar la bienvenida a su nueva identidad: Nova Bastante.

Un proceso de transición en el que pasó en múltiples ocasiones por quirófano, mientras los espectadores éramos testigos de su gran cambio.

Pero ahora Nova nos sorprende con unas impactantes imágenes en las que observamos una imagen masculina, luciendo barba y el pelo parcialmente rapado. ¿A qué es debido este cambio físico?

La propia protagonista ha decidido despejar todas nuestras dudas mediante un extenso vídeo en su canal de Youtube `Nova de niño a mujer´, en el que encontramos la respuesta a las siguientes cuestiones:

¿Por qué compartir imágenes ahora luciendo barba y aspecto masculino?

“Me encuentro en un momento de expansión y crecimiento personal decisivo en mi vida (…) Aprovechando el proceso de cuarenta que estamos viviendo decidí compartir unas fotografías en las que se me veía con vello en la cara y mi melena recogida. Para mí, llevar a cabo este gesto supuso un acto tremendamente liberador.”

Estas fotografías son diametralmente opuestas a la imagen que proyectabas en los platós de televisión.

“Durante muchos años he cumplido con un ideal de perfección y feminidad que yo misma me impuse, bien por gustos propios, supervivencia, decisión personal, imposiciones veladas… No existe una sola lectura. Siempre me he caracterizado por reivindicar que cada persona transgénero es libre de recorrer su camino como lo desee y mejor pueda. Hoy día tenemos a nuestro alcance mucha más información que en décadas anteriores donde prácticamente sola y a marchas forzadas tuve que decidir qué pasos dar. No siempre permitiéndome experimentar muchas que, por edad, hubiera debido conocer”.

¿Te arrepientes de haber compartido estas imágenes?

“Creí que habíamos evolucionado lo suficiente como sociedad para que no tuviera que ser necesario explicar determinadas cuestiones. Pero me he dado cuenta de que esto no es así para todo el mundo dadas las múltiples reacciones que ha provocado la publicación de tales imágenes (…)”

¿Qué tipo de comentarios has recibido tras dar a conocer tu cambio radical de imagen?

“Muchas personas interpretaron que me encontraba inmersa en un periodo de lo que actualmente llaman 'destransición' tras publicar libremente esas imágenes con mi cambio físico. Algunas de ellas me enviaban muestras de cariño. Otras, manifiestas muestras de rechazo, incomprensión y también de desprecio. Todo esto no es extraño para mí pues hace ya años me tocó lidiar con situaciones semejantes al ser de las pocas mujeres transgénero en atreverse a manifestar públicamente, mediante apariciones en televisión, mi deseo por mantener intactos mis genitales de nacimiento”

¿Has dejado tu tratamiento hormonal?

“A la edad de 17 años decidí recurrir a tratamientos hormonales para feminizar mi cuerpo, llegando a pasar hasta 10 veces por el quirófano. En el año 2010 conseguí modificar mi nombre y mi género en el DNI (…) Tras padecer diversos problemas de salud, causado por los efectos secundarios de la terapia hormonal sustitutiva con estrógeno y antiandrógenos, decidí hace ya casi 3 años dejar de tomarlas para evitar seguir dañando mi riñón e hígado. Mi organismo, en definitiva.

Son muchas las contraindicaciones que este medicamento provoca en algunas personas, aun siguiendo un riguroso control médico como el que yo llevé a cabo durante varios años. Fue una decisión personal dejar de tomarlas poniendo en una balanza los beneficios y los problemas derivados de las mismas”

¿Tu nueva imagen es el resultado de esta decisión?

“Como es obvio, la naturaleza se abre camino y el vello volvió a poblar algunas partes de mi cuerpo”.

¿Sigues sintiéndote mujer?

“Por favor, seamos tolerantes y demostremos lo mucho que hemos evolucionado. Sigo siendo Nova, la misma persona, la misma mujer, con independencia de la ropa que me ponga y lo femenina o masculina que puedas llegar a percibirme. Con maquillaje o con ausencia del mismo. Con o sin vello en el rostro. Tengo el derecho de mostrarme como me apetezca en cada momento sin merecer ataques o insultos por ello.

Ya he pasado por todos los requisitos que se exigen legalmente para ser leída y reconocida como lo que soy. Una mujer. Con independencia de cuales quieran sean mis preferencias o prácticas sexuales, mi forma de expresar el género y mi forma de recorrer este hermoso camino en la vida. Quiero vivir, ser libre y evolucionar como cualquier ser humano. Sólo yo tengo decisión sobre quién soy”.

La última vez que visitaste el Deluxe, lo hiciste acompañada de tu novio. ¿Seguís juntos?

“Tras la publicación de mi biografía en Marzo de 2019, se produjo la ruptura con mi ex pareja, persona con la cual llevaba 9 años de relación y convivencia. Una relación que con el paso del tiempo se tornó tóxica y dependiente (…) Un día mi ex pareja me confesó encontrarse inmerso en una problemática adicción, pero, lejos de abandonar la relación, decidí apostar por ella confiando que tarde o temprano accedería a tratar sus problemas apoyado por un profesional terapéutico. Decisión que jamás llevó a cabo”.

¿Cómo afectó esta situación a tu vida?

“Un día descubrí que mi ex pareja solicitó un crédito de 15.000 euros a mi nombre, utilizando mis claves digitales y tarjeta bancaria, mediante una aplicación móvil. Se marchó con la tarjeta de crédito a Cádiz durante el mes de Agosto, momento en el que yo me encontraba promocionando el libro y disfrutando del verano en mi domicilio de Alcobendas. Descubrir este hecho provocó en mí un gran quebranto en mi autoestima y economía.

Todo este proceso de convivencia provocó en mí un desgaste psicológico y físico brutal. Decidí ser yo misma la que recurriera a recibir apoyo terapéutico. Necesitaba sanar y me puse manos a la obra”.

Como activista transgénero del colectivo LGTBIQ, hace justo un año Nova publicó su primer libro `Nova. De niño a Mujer´. Biografía en la que desvela su lado más íntimo. Un personaje inolvidable en el mundo del corazón a pesar de llevar unos años alejada de los platós de televisión.

¿Tienes información sobre algún famoso? Ahora puedes ponerte en contacto conmigo en Whatsapp mediante mi número de teléfono 644 33 02 33 (Solo mensajes de texto). Si lo prefieres también puedes utilizar mi correo electrónico: info@kikohdez.com o visitar mi página web.









Kiko Hernández