Jorge Javier Vázquez ha anunciado en directo el resultado que confirma si Dulce y Mónica son hermanas de Cristina

Cristina se somete a una prueba de ADN para confirmar si es hermana de Dulce y Mónica en 'El diario de Jorge': "Entiendo sus dudas"

Compartir







Cristina lleva toda la vida buscando a sus hermanas paternas. 'El diario de Jorge' consiguió que Dulce y Mónica conociesen por primera vez a su hermana, pero durante el encuentro ambas pidieron que se realizase un test de ADN para que la ciencia desmuestre si de verdad existe parentesco.

Tras 42 años con la duda, las tres han terminado comprobando si son familia o no. Dulce y Mónica creen que Cristina es hija de otro hombre, porque saben que su madre llevaba "una doble vida", tal y como hicieron saber el pasado miércoles en el programa de Telecinco. Así que Jorge Javier Vázquez no ha alargado el tenso momento y ha leído en directo el resultado de la prueba a la que se sometieron.

"Obtenidas y analizadas las muestras biológicas de Mónica y Dulce Reyes Díaz y Cristina Reyes San Blas, con el objeto de determinar si son hijas del mismo padre, el test de ADN determina que: sí son hermanas", ha anunciado el presentador desencadenando la emoción entre las tres. Cristina ha reaccionado al momento tras terminar al fin con la duda que le lleva acompañando desde que era pequeña.

Dudas resueltas para Dulce y Mónica

"Para mí no porque lo tenía claro, para la gente", decía sobre si le había sorprendido la noticia.

La duda en Mónica y Dulce venía también por la cuestión de la documentación. Según hicieron saber en el espacio, no figura ningún papel en la vida de su padre donde aparezca que Cristina era también su hija. Además de esto, existían más motivos por los que no estaban del todo seguras de que tuviesen la misma sangre.

"Tu madre se quedó embarazada del amigo de nuestro padre, por eso queremos que te hagas la prueba", le trasladaron.