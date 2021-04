Pulpillo 'GH 8', conectado a una máquina para respirar y absuelto de todos los cargos por los que le pedían 9 años de cárcel

“Se me han cerrado muchas puertas. ¿Sabe lo que es llamar a un timbre y que no te abran porque eres ‘el Pulpi’ el de las estafas? He estado cinco años sin pasaporte, sin poder viajar. Desvalijaron mi casa, mi oficina, se llevaron dinero, teléfonos, equipos informáticos... Se lo llevaron todo. Algunas perdieron su trabajo, otras cayeron en antidepresivos... Esto no ha sido justo para nadie”.