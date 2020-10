Una declaración de amor que era respondida de la siguiente manera por Noah en estado de shock: “¡Idiota! ¡La madre qué te parió! No había conocido ni a mi hermana ni a ella. ¡Estás loca! ¡Si no tenemos ni los anillos!”.

Una situación radicalmente opuesta a la que vivió en 2003 cuando se casó con su compañera de edición, Noemí Merino, de blanco, por todo lo alto y con Chelo García Cortés como madrina , en un enlace que no tenía ninguna validez legal ya que, en esos momentos, todavía no se había aprobado en España la Ley de Matrimonio entre personas del mismo sexo. “Matrimonio” que sólo duró 6 meses.

Argumento que su ahora mujer no compartía en absoluto: “Bueno, ha pasado. Estoy un poco rara porque no me lo creo todavía, la verdad. Es un papel, pero también son emociones. Y es algo que, quizás, a lo mejor… estar contigo, sí… pero llegar hasta casarme y todo, quizás no lo hubiera esperado nunca, porque yo encima era anti-casamiento. Pero bueno, sigo emocionada, como en una nube, como diciendo ¿es verdad?”.