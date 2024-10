La importancia de reciclar

En Mediaset, nos encanta apostar por la economía circular. Nos encanta reutilizar y reestrenar. Hace unos días hemos sacado a la venta en Vinted nuevas prendas de “ armariodemediasetesp ”, prendas que ya no tienen más puestas para nuestros presentadores, pero que seguro las tienen para personas como tú.

Pensar en comprar prendas de segunda mano es fundamental. La industria textil es la segunda industria más contaminante del planeta. Tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene el re uso y el reciclado de la ropa. La forma más fácil y económica de renovar tu armario es comprar prendas de segunda mano y vender las prendas que no te pones y no necesitas.

Si quieres vender y ganar un dinerillo extra, te propongo que identifiques qué prendas no te pones desde hace tiempo, no son de tu estilo o te has aburrido de llevar y las subas a la plataforma de Vinted. ¡Tu bolsillo te lo agradecerá!