¡Empieza 'La isla de las tentaciones'!

En plena pandemia, Dirección me comunicó que en esta ocasión con el covid, aprovecharían para grabar dos temporadas… Ello implicaba que necesitábamos muchíiiiiisimos cambios de vestuario. Debido a la situación, me encontré con un gran impedimento: muchas empresas se encontraban confinadas, cerradas y con colecciones sin fabricar. Esto repercutía directamente en la selección que hacíamos de los look books: muchos de los estilismos que elegíamos no se habían podido fabricar.