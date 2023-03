Adara se siente observada por Manuel, a quien observa mientras se queja









La secuencia nos muestra a Adara hablando con Asraf. Detrás de ellos, a unos cuantos metros, pasa Manuel sin mirar en ningún momento en dirección a sus compañeros. Entonces Adara mira primero de reojo y finalmente gira a cabeza para observar los movimientos de Manuel. Lo siguiente es criticar a este compañero por estar pendiente de ellos. De manera que Adara critica a Manuel por observarles mientras ella le observa pasar, indiferente a lo que sucede a su alrededor. No puede ser mayor la contradicción de sentirse incómodo porque alguien te está observando, cosa de la que se tiene conocimiento gracias a observar al supuesto observador.

Esto es como cuando te encontrabas a alguien en el bar de la facultad y te decía: “Tío, te encuentro siempre en el bar, parece que no haces otra cosa”. Pero, claro, si te encontraba en el bar es que él también estaba allí, por lo que su impertinente comentario podría volvérsele en contra. Para saber que alguien está todo el día pendiente de ti es necesario estar, a su vez, siempre pendiente de ese alguien. De no estarlo es imposible hacer esa apreciación. Otra cosa es que pueda ser una falsa percepción, en cuyo caso sería directamente un invento.

Calificar las miradas es un mal negocio. Asraf cree que Manuel le mira de manera desafiante. Está al nivel de lo de mirada sucia que decían en Los Serrano. Es verdad que Manuel de normal no tiene cara de buenos amigos, pero de ahí a la apreciación de que su mirada es desafiante va un mundo. Tan incoherente es criticar lo que uno mismo hace, justo en el momento que lo estás haciendo, como que Katerina afirme que ella no se mete en las discusiones de Manuel con Asraf justo en el momento que ha pedido intervenir para defender a aquel de lo que estaba diciendo este. Katerina sí se ha metido en discusiones que no iban con ella, del mismo modo que lo ha hecho Adara. Una para apoyar a Manuel y la otra para hacer lo propio con Asraf. Esto es normal, no lo es evitar meter baza y no mojarse nunca.

Es de acomplejados mosquearse cuando alguien se ríe. Durante una comida en playa Royal, Adara se ríe sin razón aparente y contagia a Asraf. Los demás ponen cara de póker y vemos como posteriormente Ginés llama “payaso” a Asraf y opina que es de mala educación lo de las risas. Es curioso que así lo pueda considerar alguien sin haber preguntado el motivo de las risas. Lo suyo es pedir que se comparta el chiste para poder reír todos y en caso de no conseguirlo entiendo que pueda haber cierto enfado. Un enfado por no socializar la risa, sin más. Si alguien a tu lado ríe y eso te hace sentir incómodo es porque hay algo de ti mismo con lo que no estás satisfecho. O, como dije al comienzo de este párrafo, porque eres un acomplejado.

Hasta anoche pensé que Raquel Mosquera era una pesada carga para el resto de los concursantes de su equipo. Tras su participación en la prueba de localización sigo pensando que es una carga, pero no tan pesada. Ginés la arrastró por la playa como si fuera un fardo, sin que fuera capaz de oponer resistencia alguna. Se trata de una de las imágenes más sorprendentes de la semana, por no decir de la temporada. Ganaron los antiguos fatales que desde anoche habitan playa Royal. De esta forma, Manuel, Asraf y compañía dejan playa Fatal, donde parecían tener un alquiler de larga duración.

Igual que pasó la pasada semana con Diego, que no pudo hacer la prueba de localización, esta vez fue Manuel quien se quedó fuera, de nuevo por la baja de Gema. Pero esta vez no fue una ventaja para el hijo de Raquel Bollo porque tampoco pudo hacer la prueba de líder. Gabriela le dejó su lastre tras ser eliminada y en el papiro estaba escrita esta dura penitencia. Sin jugar ninguna de las dos pruebas de la noche, Manuel terminó la gala algo frustrado. No fue la noche de los Cortés Bollo, uno vetado en la prueba de líder y la otra nominada directamente por la audiencia, además de perder el duelo con Katerina en la prueba de localización. Noche aciaga para los hermanos.

En la prueba de líder vimos por primera vez en Supervivientes 2023 como responden los concursantes al reto de la apnea. Entre los nuevos fatales mi apuesta era que ganaría Bosco y así fue, con un tiempo de 1 minuto con 46 segundos. Marca que pulverizó Diego entre los nuevos royales, aguantando 2 minutos y 20 segundos. Decepcionantes casi todos los demás, excepto Raquel Arias y Asraf, que dieron la batalla y podían haber ganado igualmente.

Observatorio de nominaciones

Alma quedó nominada de forma directa por no cumplir el castigo de dormir hasta nueva orden en el corralito del bosque tras la playa de Tierra de nadie. Tras la primera noche, debió decir que la segunda la pasase Perry, que ni está ni se le espera. La audiencia decidió con un 64 % de los votos que la sanción para Alma fuera la nominación directa y no otras más leves. La mecánica es igual que las semanas anterior, solo que quedaron cinco nominados, dos royales y tres fatales (una de ellas Alma).

Playa Fatal

Jonan > Raquel Arias

Raquel Mosquera > Jonan

Alma > Raquel Arias

Raquel Arias > Jonan

Como hubo empate entre Jonan y Raquel A., el líder Bosco debía salvar a uno de los dos y se decantaba por Raquel A. Su nominación directa era para Raquel M.

Playa Royal

Adara > Arelys

Manuel > Asraf

Katerina > Asraf

Asraf > Manuel

Ginés > Asraf

Arelys > Adara

El nominado del grupo es Asraf y Diego, como líder, nomina directamente a Adara.

Los nominados son, por tanto: Adara, Alma, Asraf, Jonan y Raquel M. Son cinco esta vez, por la nominación directa de Alma.

Está claro que entre los nuevos fatales se pusieron de acuerdo Jonan con Alma para nominar a Raquel Arias y las dos raqueles para sacar a Jonan a la palestra. Toda la responsabilidad para el líder, que prefirió salvar a Raquel A., con quien tampoco tiene mucha relación. Ya lo decía Alma esta semana, Bosco reparte sus apoyos no se sabe bien en base a que criterios. Sin embargo, los nuevos royales no sorprendieron en nada. Arelys y Adara nominándose mutuamente era previsible, del mismo modo que lo era que el resto dijesen el nombre de Asraf o que el líder Diego volviese a nominar a Adara por enésima vez. En una de estas igual considera tirar a la basura su voto y apunta para otro lado.

Adara tiene suficiente apoyo para no correr peligro alguno y, muy probablemente, se salvará el martes. Espero que tampoco esté entre los menos salvados Jonan, alegría de los cayos. Creo que Alma, Asraf y Mosquera están en peligro. No me extrañaría que esta fuese la semana de Asraf, que parasita en Adara de una manera que puede llegar a perjudicarla desde ya mismo. Tampoco estaría yo tranquilo en la piel de Alma o Raquel M.

Sobre la expulsión definitiva que tendrá lugar el domingo, aunque los votos están cerrados ya, creo que Gabriela tiene muchas papeletas para coger el vuelo de regreso este próximo lunes. Digo esto a pesar de que ella no ha barrido a su favor por desconocimiento de esa ciencia que en el fondo es un reality. Cuando un concursante pide la expulsión existe riesgo real de que la audiencia decida sacar su lado castigador y deje a esa persona en el juego. Gabriela podría terminar quedándose en isla Olvidada por no ocultar sus ganas de no seguir allí. Aunque tampoco sería justo para Jaime y Artur, que quieren quedarse y siguen encantados a pesar de las malas condiciones de esa localización.

El gato en vídeo

Gabriela, antes de ser desterrada a isla Olvidada, mantuvo con Alma una de esas discusiones dignas de ser archivadas entre las más absurdas. Además, Gema supo anoche que finalmente debe abandonar por motivos médicos.









El Gato Encerrado