Gema Aldón tiene que abandonar definitivamente 'Supervivientes': las pruebas médicas determinan que tiene una fisura en un hueso del codo

La hija de Ana María Aldón tendrá que regresar a España para continuar con su recuperación: "Únicamente te puedo desear buen viaje de vuelta. Me da muchísima pena pero aquí se acaba tu participación en 'Supervivientes 2023', un programa que te hacía especial ilusión, pero no ha podido ser".

Tras escuchar la decisión del equipo médico, Gema se ha emocionado pronunciando unas palabras de despedida: "Era un programa que me encantaba desde siempre, en el que estuvo mi madre, pero me voy sabiendo que lo he dado todo. Espero que la gente haya visto que aún cuando me dolía el codo, seguía pescando y seguía haciendo pruebas. En ningún momento me rendí", decía.